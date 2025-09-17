چرچیل هم وسط جنگ پیراشکی های اینجا را خورده است/عکس
اول با پیراشکی های کرمدار، مربایی، کلم و سیبزمینی شروع کردند و بعدا با اضافه شدن پیراشکیهای سوسیس و کالباس معروفتر شدند.
پیراشکی یکی از غذاهای ساده، ارزان و محبوب روسی است که در سراسر دنیا طرفدار دارد.
از تهران هم که نمی شود گفت و از پیراشکی خسروی نگفت که اولین پیراشکی فروشی ایران است.
سال ۱۳۱۸، یک ارمنی به نام «گی گو» به همراه شریک ایرانی اما روس تبارش به نام خسروی،اولین پیراشکی فروشی رو در خیابون سی تیر (قوامالسلطنه سابق) تهران افتتاح کردند.
مغازه رو سال ۱۳۳۲ انتقال دادند به خیابون نادری (که اون زمان یکی از خیابونای مدرن تهران بود)،نزدیک کافه نادری،اینجوری بخاطر رفت و امد ادم های معروف ،پیراشکی خسروی هم معروف تر شد
دوتا شعبه ی دیگه هم تو خیابون کریم خان و جمهوری به پیراشکی خسروی اضافه شد و بعداز فوت مدیر این مجموعه(آرمن مگردیچیان)،نوه ی گی گو مغازه ها رو اداره میکند.
می گویند چرچیل نخست وزیر بریتانیا در آذر سال ۱۳۲۲ وقتی در میانه جنگ جهانی دوم به ایران آمد چندین بار از این پیراشکی فروشی مشهور سفارش داده است.