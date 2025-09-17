چرچیل هم وسط جنگ پیراشکی های اینجا را خورده است/عکس

پیراشکی یکی از غذاهای ساده، ارزان و محبوب روسی است که در سراسر دنیا طرفدار دارد.

از تهران هم که نمی شود گفت و از پیراشکی خسروی نگفت که اولین پیراشکی فروشی ایران است.

سال ۱۳۱۸، یک ارمنی به نام «گی گو» به همراه شریک ایرانی اما روس تبارش به نام خسروی،اولین پیراشکی فروشی رو در خیابون سی تیر (قوام‌السلطنه سابق) تهران افتتاح کردند.

اول با پیراشکی‌ های کرم‌دار، مربایی، کلم و سیب‌زمینی شروع کردند و بعدا با اضافه شدن پیراشکی‌های سوسیس و کالباس معروفتر شدند.