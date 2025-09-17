پژوهش تحلیلی جدیدی روی داده‌های بیش از ۱.۵ میلیون نفر انجام شده است که نتایج نگران‌کننده‌ای دارد: مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا با افزایش قابل توجه افکار و اقدام به خودکشی مرتبط است. در مقابل، همین تحقیق نشان می‌دهد که مصرف قهوه می‌تواند اثری معکوس و محافظتی داشته باشد و این ریسک را کاهش دهد.

براساس مطالعه جدید محققان دانشگاه ملی سنگاپور، اقدام به خودکشی در میان افرادی که (بیش از ۶۰ فنجان در ماه) قهوه می‌نوشند ۳۰ درصد کمتر از مصرف‌کنندگان نوشیدنی‌های انرژی‌زا بوده است. در مقابل، مصرف حتی یک قوطی نوشیدنی انرژی‌زا در ماه، خطر افکار و اقدام به خودکشی را افزایش می‌دهد و با افزایش مصرف، این خطر می‌تواند تا سه برابر نیز بیشتر شود.

دکتر «گیوم داویدو» (Guillaume Davido)، روانپزشک و متخصص مطالعات اعتیاد در بیمارستان بیشا-کلود برنار پاریس، در تحلیلی بر این مطالعه، توضیح می‌دهد: «ایده اینکه کافئین بتواند خطر خودکشی را بهبود ببخشد، کاملاً غیرمنتظره است. ما همیشه فکر می‌کردیم که کافئین نوشیدنی‌های انرژی‌زا است که این نوع اختلالات را افزایش می‌دهد، اما این مطالعه به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است.»

چرا نوشیدنی‌های انرژی‌زا ممکن است باعث افکار خودکشی شوند؟

به گفته دکتر داویدو، دلیل این تفاوت فاحش، احتمالاً به دیگر ترکیبات موجود در نوشیدنی‌های انرژی‌زا بازمی‌گردد. این نوشیدنی‌ها علاوه‌بر کافئین بالا، حاوی مواد روان‌گردان دیگری مانند تائورین، گوارانا و جینسینگ و همچنین مقادیر بسیار زیادی قند هستند. این ترکیبات می‌توانند باعث افزایش اضطراب و نوسانات خلقی شوند، به‌ویژه در مردان جوان که مصرف‌کنندگان اصلی این محصولات هستند.

علاوه‌براین، مصرف این نوشیدنی‌ها اغلب نشان‌دهنده نوعی «سبک زندگی پرخطر» است که خود با مشکلات روانپزشکی و اعتیاد مرتبط است. قند بالای این نوشیدنی‌ها نیز با تأثیر منفی بر میکروبیوم روده، که ارتباط مستقیمی با سلامت روان دارد، می‌تواند منجر به افسردگی شود.

درکل این مطالعه یک پیام بسیار مهم دارد: مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا باید به یک «پرچم قرمز» برای پزشکان در نظر گرفته شود. دکتر داویدو تأکید می‌کند: «در مشاوره‌ها، چه در پزشکی عمومی و چه در روانپزشکی، اگر بیمار با نگرانی‌های روانی مراجعه می‌کند، ارزیابی مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زای او بسیار مهم است. این موضوع ممکن است نشان‌دهنده مسائل دیگری باشد: ممکن است بیمار مواد دیگری نیز مصرف کند، سبک زندگی پرخطری داشته باشد یا دچار یک اختلال خوردن مانند پرخوری عصبی باشد.»

با وجود یافته‌های مهم، این مطالعه محدودیت‌هایی نیز دارد. جمعیت مصرف‌کننده این دو نوشیدنی کاملاً متفاوت است؛ مصرف‌کنندگان نوشیدنی‌های انرژی‌زا عمدتاً مردان جوان هستند که خود یک گروه پرخطر برای خودکشی محسوب می‌شوند. در مقابل، مصرف‌کنندگان «کلاسیک» قهوه خصوصیات متفاوتی دارند.