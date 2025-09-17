جزئیات عروسی سلنا گومز فاش شد

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1687448
سلنا گومز و بنی بلانکو، زوج مشهور موسیقی، جزئیات مراسم ازدواج خود را فاش کرده‌اند.

این مراسم قرار است در یک ملک خصوصی در سانتا باربارا، کالیفرنیا برگزار شود.

مهمانان بدون اطلاع از مکان دقیق مراسم، با اتوبوس به محل منتقل خواهند شد. اقامتگاه آن‌ها در هتل لوکس El Encanto خواهد بود که اتاق‌های آن شبانه ۳۵۰۰ دلار هزینه دارند و برای آخر هفته رزرو شده‌اند.

پیش از مراسم، سلنا جشن پیش از عروسی خود را در کابو سن لوکاس مکزیک با دوستان نزدیکش برگزار کرد.

او در این جشن لباس سفید پوشید و در کنار دوستانش از جمله راکول استیونز، اشلی کوک و کورتنی لوپز حضور داشت. 

در همین حال، بنی بلانکو جشن پیش از عروسی خود را در ویلای لوکسی در لاس وگاس با هزینه شبانه ۲۵۰۰۰ دلار برگزار کرد.

این زوج در دسامبر ۲۰۲۴ پس از بیش از یک سال رابطه، نامزدی خود را اعلام کردند. سلنا در شبکه‌های اجتماعی با به اشتراک‌گذاری عکس‌هایی از حلقه الماس خود این خبر را تایید کرد.

تایلور سوئیفت، بهترین دوست سلنا، ابراز علاقه کرده است که در مراسم به‌عنوان گل‌فروش حضور داشته باشد، هرچند حضور رسمی او هنوز تایید نشده است.

 

منبع دیروزبان
