گرما حیوانات را نیز پرخاشگر کرده است
مطالعات جدید نشان می‌دهد که دمای بالا، نه‌تنها انسان‌ها بلکه بسیاری از جانوران را نیز به پرخاشگری وا می‌دارد.

 مطالعات جدید نشان می‌دهد که دمای بالا، نه‌تنها انسان‌ها بلکه بسیاری از جانوران را نیز به پرخاشگری وا می‌دارد. از سمندرهای شکم‌سیاه که در جویبارهای گرم‌تر تهاجمی‌تر می‌شوند تا ماهی‌های مینوی پوزه‌کند و مورچه‌های تتراموریوم آلپستر که با گرم‌شدن هوا خشونت بیشتری نشان می‌دهند.

 افزایش دما سوخت‌وساز بدن جانوران خون‌سرد را بالا می‌برد و نیاز به انرژی بیشتر، آن‌ها را قلمروطلب‌تر می‌کند. حتی در جانوران خون‌گرم، ناراحتی مستقیم از گرما یا صرف انرژی برای خنک‌کردن می‌تواند به پرخاشگری منجر شود. پژوهشگران بر تأثیر گرما بر شیمی مغز و افزایش خشونت در انسان‌ها نیز تأکید می‌کنند. این تغییرات پیامدهای جدی برای جمعیت گونه‌ها و تعادل طبیعت دارد.

 

منبع زومیت
