واکسن آنفلوانزا هم وارد بازار سیاه شد

واکسن آنفلوانزا هم وارد بازار سیاه شد
بر اساس شنیده ها، قیمت واکسن آنفلوانزا در مطب، حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان است.

با نزدیک شدن به فصل پاییز و شیوع بیماری آنفلوانزا، بازار خرید واکسن آنفلوانزا هم داغ شده و در نتیجه آن، شاهد نشتی این واکسن‌ها به داخل برخی از مطب‌ها هستیم که می‌طلبد این موضوع از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، رصد و پیگیری شود.

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: در حال حاضر و به رغم بالا بودن قیمت واکسن آنفلوانزا، باز هم مردم برای تهیه این واکسن به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به قیمت ۹۱۷ هزار تومانی واکسن وارداتی در داروخانه‌ها، افزود: فعلاً واکسن در داروخانه‌ها نیست و قرار است، شنبه آینده دوباره توزیع شود. اما، نکته‌ای که نباید نسبت به آن بی اعتنا باشیم، نشت این واکسن به داخل برخی از مطب‌های پزشکان است که با قیمت بالاتری از نرخ مصوب، تزریق می‌شود.

به گفته احمدی، قیمت واکسن آنفلوانزا در مطب، حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره واکسن ایرانی آنفلوانزا، اظهار داشت: این واکسن موجود است اما مردم چندان استقبال نمی‌کنند که شاید مهم‌ترین علت آن، محدودیت تزریق برای افراد زیر ۱۸ سال است. در حالی که کودکان، یکی از اولویت‌های مهم در تزریق واکسن آنفلوانزا هستند.

احمدی در واکنش به قیمت واکسن ایرانی که گفته می‌شود ۷۰ درصد قیمت واکسن وارداتی است، گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و آنچه در سامانه تیتک مشاهده می‌شود، قیمت واکسن ایرانی ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی همچنین از احتمال افزایش دوباره قیمت واکسن‌های وارداتی هلندی و فرانسوی در توزیع مرحله جدید خبر داد و افزود: گفته می‌شود رقمی بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت برای واکسن‌های وارداتی خواهیم داشت.

 

