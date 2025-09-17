چرا در بارداری نباید آرایش کرد؟

در دنیای امروز، زیبایی به انتخاب روزمره بسیاری از زنان بدل شده است؛ از کرم و لوسیون گرفته تا رژ لب، عطر و آرایش دائم. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد بسیاری از مادران بدون اطلاع از تأثیرات شیمیایی این محصولات، روزانه با آنها سروکار دارند.

فتالات‌ها و پارابن‌ها، مواد رایج در لوازم آرایش، می‌توانند مسیرهای رشد مغز جنین را تغییر دهند و خطر اختلال طیف اوتیسم را افزایش دهند.

تازه‌ترین مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد تماس مادران باردار با مواد شیمیایی مانند فتالات‌ها، پارابن‌ها و فنول‌ها می‌تواند تعادل هورمونی بدن را تغییر دهد و مسیر رشد مغز جنین را مختل کند. حتی مقادیر کم این مواد، در دوران حساس رشد جنین، می‌تواند خطرناک باشد.

خدیجه ظریفی، متخصص سلامت کودکان و نوجوانان، در این باره می‌گوید: انتخاب آگاهانه مادران، حتی در جزئی‌ترین موارد مانند نوع کرم یا رژ لب، می‌تواند سلامت مغز و آینده کودکان را تحت تأثیر قرار دهد.

ارتباط مواد شیمیایی با رشد مغز جنین

مریم حسینی، متخصص علوم اعصاب، نیز در گفت‌وگو با فارس توضیح می‌دهد: استفاده از مواد آرایشی می‌تواند مسیرهای رشد مغزی را تغییر دهد و التهاب مغز ایجاد کند؛ یکی از عوامل بالقوه اختلال طیف اوتیسم.

استفاده از لوازم آرایشی در میان زنان ایرانی بسیار رایج است و تبلیغات گسترده و فرهنگ زیبایی‌شناسی، باعث افزایش مصرف این محصولات شده است.

متأسفانه، بسیاری از محصولات موجود در بازار نیز فاقد برچسب‌های شفاف و استانداردهای لازم هستند و ترکیبات شیمیایی مضری را در خود جای داده‌اند.

واکنش جامعه و شبکه‌های اجتماعی

انتشار ویدیوهایی از زنان باردار که آرایش دائم انجام می‌دهند، در فضای مجازی بحث‌برانگیز شده است.

برخی کاربران اثرات منفی مواد شیمیایی را نادیده می‌گیرند، اما کارشناسان پزشکی تأکید دارند که حتی مقادیر کم این ترکیبات در دوران حساس رشد جنین می‌تواند خطرناک باشد.

ظریفی، متخصص سلامت کودکان و نوجوانان در ادامه می‌گوید: انتخاب محصولات فاقد پارابن و فتالات، نه فقط یک توصیه بهداشتی بلکه یک اقدام پیشگیرانه برای سلامت کودک است. مادران باید بدانند که حتی آرایش روزمره می‌تواند اثرات بلندمدت داشته باشد.

پیامدهای حقوقی و اخلاقی

از منظر حقوق کودک و سلامت، هر گونه عملی که سلامت کودک را به خطر اندازد، قابل نقد است.

حجت‌الاسلام دکتر علی رضایی، فقیه و پژوهشگر حقوق پزشکی، می‌گوید:

قرآن کریم می‌فرماید: «ولا تقتلوا أولادکم من إمعاصیّ...» هر آسیبی که به سلامت جسم یا روح کودکان وارد شود، نوعی 'قتل' غیرمستقیم است. حفظ سلامت مادر و جنین، یک مسؤولیت دینی و اجتماعی است.

اوتیسم یک اختلال عصبی-رشدی است که بر ارتباطات اجتماعی، مهارت‌های کلامی و رفتار کودک تأثیر می‌گذارد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد تماس جنین با مواد شیمیایی مانند فتالات‌ها، پارابن‌ها و فنول‌ها می‌تواند مسیر رشد مغز را تغییر دهد و ریسک بروز اوتیسم را افزایش دهد.

پرهیز مادران باردار از این ترکیبات و انتخاب آگاهانه محصولات آرایشی می‌تواند احتمال این اختلال را کاهش دهد.

استفاده روزانه از یک ضدآفتاب ساده و استاندارد

کارشناسان تأکید دارند: انتخاب آگاهانه محصولات آرایشی با ترکیبات طبیعی و استاندارد، می‌تواند نسل آینده را سالم‌تر و پرنشاط‌تر کند، مادران باردار بهتر است تا حد امکان از محصولات حاوی مواد شیمیایی مضر مانند فتالات‌ها و پارابن‌ها پرهیز کنند و تنها از لوازمی استفاده کنند که برای دوران بارداری ایمن تشخیص داده شده‌اند.

حتی استفاده روزانه از یک ضدآفتاب ساده و استاندارد با تجویز پزشک می‌تواند هم از پوست محافظت کند و هم سلامت جنین را تهدید نکند.

نهادهای نظارتی نیز باید نظارت جدی‌تری بر تولید و واردات این محصولات داشته باشند تا سلامت جامعه تضمین شود. اطلاع‌رسانی درست از سوی پزشکان، متخصصان سلامت کودکان و حقوق‌دانان به مادران باردار، نقش مهمی در ایجاد فرهنگ مصرف آگاهانه دارد.