آنتروپیک که به‌تازگی به ارزش ۱۸۳ میلیارد دلاری در بازار دست پیدا کرده، در گزارش جدید خود گفته بیش از سه‌چهارم (۷۷ درصد) کسب‌وکارهایی که از مدل‌های هوش مصنوعی Claude استفاده می‌کنند، این کار را برای خودکارسازی وظایف انجام داده‌اند. از سوی دیگر، تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارها از Claude برای تقویت یا بهبود کار استفاده کرده‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که کسب‌وکارها معمولاً از Claude برای کارهایی مانند نوشتن کد و انجام وظایف اداری استفاده می‌کنند. Claude می‌تواند مانند ابزارهایی نظیر Replit و Cursor، از طریق دستورات متنی کد تولید کند و بخش‌هایی از یک برنامه را بسازد.

منبع فناوری فوری

انتهای پیام/