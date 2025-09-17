آپدیت iOS 26 با کدام مدلهای آیفون سازگار است؟
آپدیت بزرگ iOS 26 بهطور جهانی منتشر شد و اپل فهرست رسمی آیفونهای سازگار با این سیستمعامل را اعلام کرد. این بهروزرسانی از آیفون ۱۱ تا آیفون ۱۷ و همچنین آیفون SE 2020 یا جدیدتر را پشتیبانی میکند.
آپدیت iOS 26 با طراحی جدید Liquid Glass ظاهر آیکونها، ویجتها و صفحه قفل را متحول میکند و قابلیتهای شخصیسازی بیشتری ارائه میدهد. این سیستمعامل همچنین شامل مجموعهای کاملتر از قابلیتهای پیشرفته هوش مصنوعی مانند Genmoji و ابزارهای کارآمد برای مدیریت تماس و پیامها است.