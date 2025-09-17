قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۲۶ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
272,430
|
بالاترین قیمت روز
|
273,420
|
پایین ترین قیمت روز
|
271,140
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
1.780
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.18
|
نرخ بازگشایی بازار
|
271,160
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۲۶ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
271,210
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.45
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
1.220