قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۶ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,128

دلار (بازار آزاد)

992,500

یورو (صرافی بانک ملی)

843,594

یورو (بازار آزاد)

1,182,200

درهم امارات

272,430

پوند انگلیس

1,361,300

لیر ترکیه

24,100

فرانک سوئیس

1,266,200

یوان چین

140,100

ین ژاپن

680,540

وون کره جنوبی

711

دلار کانادا

725,300

دلار استرالیا

665,800

دلار نیوزیلند

596,100

دلار سنگاپور

781,100

روپیه هند

11,330

روپیه پاکستان

3,527

دینار عراق

775

پوند سوریه

76

افغانی

14,890

کرون دانمارک

158,400

کرون سوئد

108,100

کرون نروژ

102,200

ریال عربستان

265,990

ریال قطر

283,000

ریال عمان

2,589,100

دینار کویت

3,272,700

دینار بحرین

2,644,100

رینگیت مالزی

237,000

بات تایلند

31,390

دلار هنگ کنگ

128,100

روبل روسیه

12,100

منات آذربایجان

587,900

درام ارمنستان

2,600

لاری گرجستان

368,100

سوم قرقیزستان

11,400

سامانی تاجیکستان

107,100

منات ترکمنستان

287,500
