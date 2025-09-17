قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
88,925,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
87,710,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
118,519,000
|
طلای دست دوم
|
87,705,960
|
آبشده کمتر از کیلو
|
385,040,000
|
مثقال طلا
|
384,870,000
|
انس طلا
|
3,670.34
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
944,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
879,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
487,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
282,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
152,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
878,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
435,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
225,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
77,140,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
10,490,000
|
حباب نیم سکه
|
53,300,000
|
حباب ربع سکه
|
61,630,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,560,000