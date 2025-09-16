این کلاهخود (کابوتو) یک نمونه خیره کننده از زره های سامورایی ژاپن است. چیزی که آن را منحصربه فرد می کند، تزیین بالای آن (مائداته) است که به شکل یک صدپا طراحی شده است.

در فرهنگ ژاپن، صدپا نمادی قدرتمند از شجاعت و حرکت رو به جلو بود. سامورایی ها این موجود را به دلیل عدم عقب نشینی در هنگام حرکت، نماد پیروزی و شکست ناپذیری می دانستند. به همین دلیل، صدپا به یک نشان محبوب در زره ها تبدیل شد تا به دشمنان، روحیه تزلزل ناپذیر جنگجو را نشان دهد.

این کلاهخود با ترکیب هنر فلزکاری و نمادگرایی، نه تنها یک ابزار جنگی، بلکه یک اثر هنری است که داستان قدرت و فلسفه یک جنگجو را روایت می کند.