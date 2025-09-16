خبرگزاری کار ایران
آیفون شیشه‌ای: رویایی جنجالی که شاید به حقیقت بپیوندد
طرح مفهومی هیجان‌انگیزی از یک گوشی کاملاً شفاف و شیشه‌ای، که کارکردی شبیه به موبایل‌های امروزی دارد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

طرح مفهومی هیجان‌انگیزی از یک گوشی کاملاً شفاف و شیشه‌ای، که کارکردی شبیه به موبایل‌های امروزی دارد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این طرح از قالب‌های مرسوم فاصله می‌گیرد و تلفیقی از مهندسی پیشرفته و زیبایی را به‌نمایش می‌گذارد، با این تصور که بتوانید با یک تکه شیشه مانند یک گوشی هوشمند کار کنید.

اگر چنین دستگاهی روزی به بازار برسد، می‌تواند نگاه کاربران به گوشی‌های هوشمند و شیوه تعامل با آن‌ها را دگرگون کند. با این حال، پرسش‌هایی درباره دوام، کارایی و میزان استقبال کاربران از محصولی با ظاهر رادیکال مطرح است. شایعات مربوط به آیفون شیشه‌ای، که ایده اصلی جانی آیو بود، با معرفی زبان طراحی Liquid Glass در iOS 26 تقویت شده و احتمال تولید آن در آینده افزایش می‌یابد.

 

