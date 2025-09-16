مارگزیدگی را شوخی نگیرید

یک متخصص سم‌شناسی با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی درباره مارگزیدگی، نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار داد و گفت: تشخیص به‌موقع علائم و پرهیز از درمان‌های غلط، می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و نجات جان افراد نقش کلیدی ایفا کند.

دکتر امیر بقائی، متخصص سم‌شناسی و داروشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز عنوان کرد: «مارها بسته به نوع گونه، سموم متفاوتی تولید می‌کنند. برخی از آن‌ها با تأثیر بر سیستم عصبی، ممکن است باعث فلج عضلات تنفسی شوند و در مواردی منجر به مرگ شوند. برخی دیگر نیز با تخریب بافت‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم انعقادی، موجب خونریزی‌های داخلی یا نکروز شدید می‌شوند.»

او با اشاره به اینکه شناخت اولیه علائم مارگزیدگی بسیار مهم است، افزود: «علامت‌های شایعی مانند درد شدید در محل گزش، تورم و تغییر رنگ پوست، تهوع، ضعف عمومی، تعریق زیاد، تپش قلب و اضطراب، می‌توانند از اولین هشدارها باشند. گاهی نیز علائم جدی‌تری مانند اختلال در تنفس یا فلج عضلات در مراحل بعدی ظاهر می‌شوند.»

دکتر بقائی با انتقاد از باورهای نادرست رایج در بین برخی افراد گفت: «برخلاف تصور عمومی، روش‌هایی مانند مکیدن زخم، بستن شدید عضو با پارچه یا سوزاندن محل گزش نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است وضعیت بیمار را بدتر کند. این روش‌ها می‌توانند باعث گسترش سم، عفونت یا آسیب بیشتر شوند.»

او ادامه داد: «در صورت مارگزیدگی، مهم‌ترین کار این است که عضو آسیب‌دیده بی‌حرکت نگه داشته شود و بیمار هرچه سریع‌تر به نزدیک‌ترین مرکز درمانی دارای پادزهر منتقل شود. همچنین فرد نباید راه برود یا فعالیت بدنی داشته باشد؛ چون این کار موجب پخش سریع‌تر سم در بدن می‌شود.»

بقائی در پایان تأکید کرد: «برخی مارها سم ترکیبی دارند و می‌توانند هم‌زمان علائم عصبی و بافتی ایجاد کنند. بنابراین هر نوع مارگزیدگی باید جدی گرفته شود و به هیچ عنوان نباید منتظر ظاهر شدن علائم ماند.»

جمع‌بندی اقدامات ضروری در مواجهه با مارگزیدگی:

حفظ آرامش و بی‌حرکت نگه داشتن عضو آسیب‌دیده

خارج کردن وسایل تنگ مانند انگشتر یا ساعت

خودداری از مکیدن، بریدن یا سوزاندن محل گزش

مراجعه فوری به مرکز درمانی مجهز به پادزهر

در صورت امکان، شناسایی نوع مار بدون به خطر انداختن خود

