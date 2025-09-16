کیک صبحانه نیست

علم تغذیه هنوز بر این باور است که صبحانه یکی از مهم‌ترین وعده‌های غذایی به‌خصوص برای سلامت جسم و ذهن کودکان است. با این حال بسیاری از والدین این وعده را جدی نمی‌گیرند. نتیجه این ساده‌انگاری، صبحانه‌هایی است که بیشتر شبیه دسر است تا غذای کامل.کیک، کلوچه، بیسکوئیت و آبمیوه؛ این خوراکی‌های چرب و شیرین از نظر متخصصان تغذیه نه‌تنها هیچ ارزش غذایی ندارند، بلکه باعث چاقی کودک و در آینده نه چندان دور منجر به ابتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی، دیابت و... می‌شوند.

خطر کیک و کلوچه برای سلامت بچه‌ها

چرا صبحانه برای کودک اهمیت دارد و باید شامل چه مواردی باشد؟ ریحانه ملاحسینی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم‌درمانی در این زمینه به همشهری می‌گوید: صبحانه به‌عنوان نخستین وعده اصلی که در روز مصرف می‌شود باید مغذی، متنوع و متعادل باشد. به‌خصوص در کودکان که در سن رشد هستند، اهمیت مصرف صبحانه دوچندان است. ملاحسینی می‌گوید: متأسفانه مصرف کیک ، بیسکوئیت و... در سال‌های اخیر بین کودکان زیادشده و مشکل این گروه غذایی به‌دلیل قند افزوده آنهاست که می‌تواند منجر به پوسیدگی دندان‌ها، چاقی و افزایش خطر احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲ در آینده شود. این کارشناس تغذیه هشدار می‌دهد: علاوه بر این، مصرف این گروه در ابتدای صبح باعث بالا رفتن سریع قندخون و افزایش انسولین و به‌دنبال آن افت قند خون می‌شود و می‌تواند منجر به بی‌حالی، خستگی و بیش‌خواری در کودکان چاق و در مقابل کاهش اشتهای کودکان لاغر و بدغذا شود. بنابراین این گروه غذایی در یک برنامه غذایی سالم به‌خصوص در وعده صبحانه هیچ جایی ندارد.

صبحانه کامل یعنی چه؟

یک صبحانه کامل باید حتما شامل دست‌کم ۲ گروه اصلی غذایی باشد؛ کربوهیدرات‌ها که شامل انواع نان (ترجیحا تیره و سبوس‌دار) است و پروتئین‌ها مثل پنیر، تخم‌مرغ و شیر. ملاحسینی پیشنهاد می‌کند برای افزایش جذابیت صبحانه، از مغزها (گردو، بادام و...)، سبزی‌ها و میوه‌ها هم استفاده ‌شود.

آبمیوه طبیعی ممنوع

بسیاری از والدین تصور می‌کنند مصرف آبمیوه‌ در وعده صبحانه برای کودک مانعی ندارد اما ملاحسینی تأکید می‌کند حتی آبمیوه‌های طبیعی هم حاوی قند ساده قابل توجهی هستند و در کودکان باید در حد تعادل مصرف شوند. توصیه متخصصان تغذیه این است که به جای آبمیوه، خود میوه‌ها به‌صورت کامل یا اسموتی‌شده (پوره کل میوه) مصرف شوند.

چرا بعضی بچه‌ها صبحانه دوست ندارند؟

ملاحسینی درباره بی‌میلی کودکان به صبحانه می‌گوید: علت عمده بی‌میلی خیلی از کودکان به صبحانه، خواب‌آلودگی یا عدم‌احساس گرسنگی است که به تنظیم خواب شب قبل مربوط است. متأسفانه بچه‌ها معمولا شب‌ها تا دیروقت بیدار می‌مانند و شام را هم دیر می‌خورند و همین موضوع باعث می‌شود که صبح میلی به صبحانه نداشته باشند. از دیگر دلایل این مسئله می‌توان به عدم‌تنوع در وعده صبحانه‌، درک نکردن اهمیت صبحانه و عادت کردن به خوراکی‌های شیرین اشاره کرد.

منبع همشهری

انتهای پیام/