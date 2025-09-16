پرطرفدارترین مدل بین گوشیهای اپل کدام است؟
تحلیلگر حوزه اپل، «مینگ چی کو»، اعلام کرده است که تقاضا برای سری جدید آیفون 17 بسیار بالا است و سفارشهای اولیه این مدلها از آیفون 16 سال گذشته پیشی گرفته است. او تأکید میکند که آیفون 17 پرو مکس پرطرفدارترین مدل میان آیفونهای جدید در بازار است، اما براساس گزارشها وضعیت استقبال از آیفون ایر هنوز نیازمند بررسی دقیقتر و گذر زمان است.
کو برای ارزیابی وضعیت بازار، هم حجم تولید هر مدل براساس دادههای منابع زنجیره تأمین و هم سرعت تغییر زمانهای ارسال پس از آغاز فروش را بررسی کرده است. تحلیل او نشان میدهد که سه مدل سری آیفون 17 با تقاضای بالایی روبهرو هستند. در سهماهه سوم، حجم تولید کلی مدلهای پرو مکس، پرو و استاندارد حدود 25 درصد نسبت به آیفون 16 سال گذشته افزایش یافته، درحالیکه زمان ارسال تنها حدود یک هفته طولانیتر شده است؛ این امر گویای استقبال گسترده کاربران از سری آیفون 17 است.
کو تأکید میکند که آیفون 17 پرو مکس بهطور ویژه محبوبیت دارد و تقاضای آن نسبت به سایر مدلها بالاتر بوده، بهطوری که حجم تولید در سهماهه سوم حدود 60 درصد بیشتر از آیفون 16 پرو مکس سال گذشته بوده، و زمان ارسال تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
این تحلیلگر مشهور اشاره میکند که امکان پیشخرید آیفون ایر هم فراهم شده است، اما هشدار میدهد که نوآوری و تازگی آیفون ایر باعث میشود نتوان تنها با توجه به سفارشات اولیه، محبوبیت آن را سنجید و بهتر است روند تقاضا پس از پایان دوره فروش اولیه بررسی شود.
کو میگوید سری جدید آیفون 17 در پیشفروش نسبت به سال گذشته عملکرد بهتری داشته و آیفون 17 پرو مکس پرطرفدارترین مدل است، اما ارزیابی موفقیت آیفون ایر هنوز دشوار است.