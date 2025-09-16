خبرگزاری کار ایران
سالاد جایگزین درستی برای وعده شام نیست!

سالاد جایگزین درستی برای وعده شام نیست!
به گفته یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی ،جایگزینی سالاد به‌ جای وعده شام، نه‌ تنها به کاهش وزن کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است نیازهای تغذیه‌ای بدن را تأمین نکند.

 سعید هادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بر اهمیت ترکیب سالاد با چربی‌ها و پروتئین‌های سالم در وعده شام تأکید و تصریح کرد: سالاد اگر به تنهایی مصرف شود، عمدتاً فقط کربوهیدرات و فیبر را تأمین می‌کند و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بدن به درشت‌مغذی‌ها و ریزمغذی‌های ضروری باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با بیان اینکه بدن در طول روز به ترکیبی از املاح، پروتئین و چربی‌های سالم نیاز دارد، افزود: توصیه می‌شود در کنار سالاد، از منابع پروتئینی مانند مرغ، تخم‌مرغ یا حبوبات، و چربی‌های سالم مانند روغن زیتون یا روغن کنجد استفاده شود.

هادی با اشاره به سالاد سزار به عنوان نمونه‌ای متعادل، گفت: این سالاد شامل نان تست به‌عنوان منبع کربوهیدرات، فیبرهای گیاهی، پروتئین از مرغ یا تخم‌مرغ، و دورچین‌هایی مانند غلات و حبوبات است که می‌تواند یک وعده سبک اما کامل باشد.

وی افزود: برای کاهش وزن اصولی، باید به ترکیب مواد غذایی توجه داشت و از حذف کامل گروه‌های غذایی خودداری کرد.

 

 

منبع مهر
