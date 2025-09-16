خبرگزاری کار ایران
استرالیا استفاده از رسانه‌های اجتماعی را برای افراد زیر 16 سال مسدود می کند

استرالیا از شبکه‌های اجتماعی خواست برای بررسی سن کاربران از روش‌های کمتر تهاجمی استفاده کنند.

 استرالیا به اولین کشوری درجهان تبدیل شد که از ماه دسامبر استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط افراد زیر ۱۶ سال را مسدود خواهد کرد. این شدیدترین نوع برخورد یک کشور با مسئله کودکان و رسانه‌های اجتماعی است.

درحالیکه شبکه‌های اجتماعی از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و داده‌های رفتاری برای تخمین سن کاربران استفاده می‌کنند استرالیا از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خواسته از روش‌های «کم‌تهاجمی» برای این بررسی استفاده کنند.

نهاد ناظر بر رسانه‌های اجتماعی استرالیا گفته است: «ایمنی الکترونیکی، کم‌تهاجمی‌ترین تکنیک‌های موجود را توصیه می‌کند.» کمیسر ایمنی الکترونیکی در این باره گفت: پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به انجام تأیید سن کلی نیستند، زیرا شرکت‌ها می‌توانند از داده‌های موجود برای استنباط سن به طور قابل اعتماد استفاده کنند.

این ناظر با کنایه گفته است: وقتی شرکت‌های رسانه‌ای اجتماعی با دقت نزدیک به صد درصد می‌توانند مخاطب هدف خود را در تبلیغات پیدا کنند، آیا همان کار را برای یافتن سن یک کودک نمی‌توانند انجام دهند؟

پیشتر شبکه‌های اجتماعی از دولت استرالیا خواسته بودند یا مقررات تشخیص سن را کاهش دهد یا به آنها برای این کار فرصت بیشتری بدهد.

گفتنی است در ماه فوریه، eSafety اعلام کرد: ۹۵ درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله استرالیایی از ژانویه ۲۰۲۴ حداقل از یک پلتفرم رسانه اجتماعی استفاده کرده‌اند.

 

منبع شفقنا
انتهای پیام/
