ترک اعتیاد در برجهای منطقه یک تهران کنار ماساژ و جکوزی/فیلم
محمدحسین شیخ با تأکید بر فقدان مراکز درمانی رایگان و مناسب برای افراد با انگیزه ترک اما توان مالی پایین، به تبعیض و لاکچریسازی در حوزه درمان اعتیاد اشاره میکند.
محمدحسین شیخ، درمانگر و مددکار اجتماعی حوزه اعتیاد، درباره کمبود مراکز درمانی رایگان و مشکلات بیماران با انگیزه ترک که شرایط مالی مناسبی ندارند، توضیح میدهد و وضعیت لاکچری مراکز خصوصی درمان اعتیاد را نقد میکند.
او گفت: حداقل منی که در وسط میدان هستم و هماکنون با ۲ مرکز مختلف در حوزه اعتیاد به عنوان مسئول درمان کار میکنم، جایی را نمیشناسم که فرد معتادی که شرایط معمول زندگی را با قصد ترک اعتیاد دارد، اما پول ندارد بتواند به آنجا مراجعه کند؛ شاید کم و بیش هنوز برخی «انجیاو»ها باشند که یک سری افراد را به کمپهایی که میشناسند راه بدهند اما در اکثر مراکز درمانی چنین چیزی را نداریم. ما در قانون تعریف مراکز ماده ۱۵ را داریم اما اگر فردی با یکدست لباس مرتب به همین مراکز مراجعه کند، به او میگویند که باید پرداختی داشته باشی تا بتوانی ورود پیدا کنی.
او ادامه داد: بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان هزینه پذیرش و اقامت ۱۵ تا ۲۱ روزه در مراکز ترک اعتیاد است و این مراکز هر چقدر امکانات بیشتری داشته و خدمات بهتری ارائه بدهند، هزینه بیشتری برای فردی که قصد ترک دارد، در برخواهد داشت. ما در بیابانهای اطراف اتوبان آزادگان، تعداد زیادی کمپ ترک اعتیاد داریم؛ خب کسی که در مناطق این چنینی فضایی را برای راهاندازی مرکز ترک اعتیاد اجاره کرده است با کسی که مثلا در منطقه ۷ تهران، فضایی را اجاره کرده است، قطعا هزینههای متفاوتی دارد. در تهران کمپهای ترک اعتیادی داریم که برای ۲۱ روز ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دریافت میکند. در منطقه یک تهران برجی وجود دارد که بعد از پذیرش بیماران معتاد به آنها سوییچ آپارتمان داده میشود؛ غذا طبق منو ارائه میشود، ماساژور و پزشک مخصوص به فرد معتاد سرویس میدهند و ماهی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هم از فرد دریافت میشود. در بحث اعتیاد هم بحث فاصله طبقاتی و لاکچری بودن مطرح است. کمپهای ترک اعتیادی در خارج از شهر و در ویلاهایی بزرگ قرار دارند که امکانات تفریحی متعددی از سالن بدنسازی، استخر، سونا، جکوزی و دیگر امکانات به مراجعان لاکچری خود ارائه میکنند.