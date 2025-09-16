شروع دیرتر مدارس یادگیری دانش آموزان را بهبود می بخشد

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که این تغییر ساعت با خواب بیشتر، عملکرد تحصیلی بهتر و فواید بی‌شماری برای سلامت روان و جسم مرتبط است، زیرا خواب، عنصر کلیدی در سلامت جسمی و روانی است و اکثر نوجوانان به اندازه کافی نمی‌خوابند اما اکنون، راه‌حل ساده‌ای در دسترس قرار گرفته شده است.

روانشناسان و دیگر محققان دهه‌ها، شواهدی را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان می‌دهد، شروع دیرتر مدرسه می‌تواند سلامت و رفاه نوجوانان را بهبود ببخشد و همچنین به تعویق انداختن زنگ اول مدارس می‌تواند به خواب معلمان و والدین نیز کمک کند و در نهایت، این شواهد به تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های آموزشی منجر شود.

سایت ریمتلی گزارش کرد، به‌عنوان مثال، آکادمی اطفال آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مبنی بر اینکه مدارس راهنمایی و دبیرستان نباید زودتر از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شوند، در سال ۲۰۱۹، کالیفرنیا قانونی را تصویب کرد که در سال ۲۰۲۲ به اجرا درآمد و مدارس متوسطه را ملزم به شروع مدارس پس از ساعت ۸:۳۰ صبح کرد. فلوریدا نیز در سال ۲۰۲۳ لایحه مشابهی را تصویب کرد.

طبق گفته آکادمی پزشکی خواب آمریکا، نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۸ سال باید ۸تا ۱۰ ساعت در روز بخوابند و تعداد کمی از آنان این ساعات را ثبت کردند. طبق داده‌های نظرسنجی، بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱، درصد دانش‌آموزان دبیرستانی که خواب کافی نداشتند از ۶۹ درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱ مشخص شد که تقریبا ۷۰ درصد از دانش‌آموزان کلاس نهم و ۸۳.۵ درصد از دانش‌آموزان کلاس دوازدهم، خواب کافی نداشتند.

عوامل زیادی در کم‌خوابی جوانان نقش دارند، ازجمله حجم زیاد تکالیف، فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ فشرده و جذابیت مقاومت‌ناپذیر رسانه‌های اجتماعی که نشان داده است بر خواب نوجوانان تاثیر می‌گذارند. با این حال، بزرگترین عوامل، بیولوژیکی هستند. در دوران بلوغ، جوانان دچار تغییر در ساعت شبانه‌روزی خود می‌شوند. این تغییر باعث می‌شود که نوجوانان تا دیروقت بیدار باشند و به سختی به خواب بروند. عامل دیگر، سیستم هموستاتیک خواب است که ریتم خواب‌آلودگی و بیداری را کنترل می‌کند. هر چه بیشتر بیدار بمانید، فشار برای خوابیدن بیشتر می‌شود.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در دوران نوجوانی، این فشار برای خوابیدن بیشتر می‌شود و این تاثیرات بیولوژیکی نوجوانان را به خوابیدن بیشتر در صبح سوق می‌دهد. البته حتی خوابیدن تا ظهر در آخر هفته‌ها نیز برای جبران کمبود خوابی که شب به شب در طول هفته جمع شده است، کافی نیست.

تشخیص‌های عصبی و روانشناختی فقط مشکل را پیچیده‌تر می‌کنند. مشکلات خواب، ازجمله دشواری به خواب رفتن یا خواب ماندن، در کودکان مبتلا به اوتیسم و ‌اختلال شناختی رایج است. اضطراب و افسردگی نیز می‌توانند الگوهای خواب را مختل کنند. با افزایش میزان این بیماری‌ها، تعداد کودکانی که هر روز صبح با چشمانی خواب‌آلود به مدرسه می‌آیند نیز افزایش یافته است. به تعویق انداختن زمان شروع مدرسه تاثیر مستقیمی بر میزان خواب کودکان دارد.

نتایج تحقیق دیگری نشان داد که زمان‌های شروع دیرتر با حضور بهتر، تاخیر کمتر، خواب‌آلودگی کمتر در کلاس، نمرات بهتر و تصادفات رانندگی کمتر مرتبط است. سلامت نوجوانان با شروع دیرتر به‌طور قابل‌توجهی بهبود و مصرف موادمخدر، خودکشی و افسردگی نیز کاهش می‌یابد. این مورد، راه‌حل جادویی برای بهبود نمرات آزمون نیست بلکه سیاست بهداشت عمومی است.

خواب برای معلمان و والدین

بر اساس نتایج گزارش انجمن روانشناسی آمریکا (APA)، دانش‌آموزان، تنها کسانی نیستند که از خوابیدن در طول روز سود می‌برند. معلمان نیز از این تغییر بهره می‌برند و این امر زندگی آنان را عمیقا تغییر داده و به آنان اجازه داده است معلم موثرتری باشند.

نتایج تحقیقات نشان داده است که مدت زمان ناکافی خواب و کیفیت پایین خواب در بین معلمان رایج است. البته لازم است بدانیم که ساعت شروع مدرسه به تنهایی مشکل کمبود خواب بسیاری از جوانان را حل نمی‌کند و فعالیت‌هایی ازجمله ورزش‌های عصرگاهی و استفاده از تلفن همراه در شب و انجام تکالیف تا دیروقت به کاهش خواب آنان منجر خواهد شد.

سال‌هاست که والدین، مربیان و دانشمندان در مورد زمان ایده‌آل شروع مدرسه نوجوانان بحث می‌کنند. با افزایش شواهد مبنی بر مزایای شروع دیرتر مدرسه، وقت آن رسیده است که در مورد نحوه‌ ساختاردهی آغاز مدرسه برای نوجوانان تجدیدنظر کنیم. نتایج تحقیقات نشان داد که تغییر ساده در برنامه‌ مدرسه می‌تواند تاثیرات عمیقی بر یادگیری، سلامت و رفاه عمومی دانش‌آموزان داشته باشد.

درک چرخه خواب نوجوانان

سایت اینفوپلیز گزارش کرد، برای درک اینکه چرا شروع دیرتر مدرسه می‌تواند یادگیری را افزایش دهد، مهم است. نوجوانان در مقایسه با کودکان و بزرگسالان، دچار تغییر در ساعت بیولوژیکی خود می‌شوند که به‌عنوان «فاز خواب تاخیری» شناخته می‌شود و به این معنی است که بدن آنان به‌طور طبیعی ملاتونین (هورمون مسئول خواب) را در مقایسه با کودکان و بزرگسالان، دیرتر و در عصر تولید می‌کند. در نتیجه، نوجوانان اغلب برای زود خوابیدن مشکل دارند و به‌طور طبیعی صبح‌ها دیرتر از خواب بیدار می‌شوند.

با این حال، برنامه‌های مرسوم مدرسه با این تغییرات بیولوژیکی همسو نیستند. شروع زودهنگام مدرسه مستلزم آن است که نوجوانان قبل از آماده شدن بدنشان از خواب بیدار شوند که اغلب به کمبود خواب مزمن منجر می‌شود.

تاثیر مثبت بر عملکرد تحصیلی

یکی از دلایل قانع‌کننده برای حمایت از شروع دیرتر مدرسه، بهبود عملکرد تحصیلی است. نتایج تحقیقات نشان دادند، وقتی مدارس زمان شروع خود در صبح را تغییر می‌دهند، نمرات و نتایج آزمون دانش‌آموزان بهبود می‌یابد و به این دلیل است، دانش‌آموزانی که خوب استراحت کرده‌اند، بهتر می‌توانند تمرکز، اطلاعات را حفظ و مطالب جدید را در طول کلاس پردازش کنند.

منبع ایسنا

انتهای پیام/