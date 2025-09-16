تزریق واکسن آنفولانزا برای دانش آموزان ضروری است
پس از شیوع ویروس کرونا، اعتماد عمومی به تزریق واکسن کاهش یافته است. همین امر موجب شده بسیاری از والدین از واکسیناسیون فرزندان خود که دانشآموز هستند، خودداری کنند. علاوه بر این، انتخاب نوع واکسن، متناسب با سن فرزندان و همچنین تصمیمگیری میان واکسنهای ایرانی یا خارجی، والدین را با سردرگمی بیشتری روبهرو کرده است.
مینو محرز، رئیس پیشین مرکز تحقیقات ایدز ایران و متخصص بیماریهای عفونی به این موضوع پرداخته است:
تزریق واکسن برای دانشآموزان ضروری است/ واکسن سویه جدید آنفولانزای نوع A هنوز ساخته نشده
مینو محرز به فرارو گفت: «تزریق واکسن برای دانشآموزان ضروری است. امسال در زمستان نوع جدیدی از آنفولانزا نوع A اپیدمی شده است. این نوع به تازگی آمده است و حتی افرادی که واکسینه شدهاند به نوع شدیدی از این بیماری مبتلا شدهاند. حال این واکسن هنوز در واکسن قبلی گنجانده نشده است. وقتی نوع جدیدی از ویروس آنفولانزا میآید، ابتدا در سطح جهان پاندمی شده و سپس در سال آینده واکسن آن در دسترس قرار میگیرد. اما حداقل وقتی واکسن موجود را تزریق کنیم و مصونیت ما بیشتر شود نوع خفیفتر بیماری را میگیریم. بنابراین امسال به خصوص حتما باید واکسن تزریق شود.»
او افزود: «واکسنهای چهارظرفیتی سویههای قبلی آنفلوآنزا را پوشش میدهند، اما در برابر سویه جدیدی که در کشورهای زمستانی شایع شده و به کشور ما نیز خواهد رسید، تأثیر مستقیم ندارند. با این حال، همین واکسن میتواند شدت بیماری را کاهش دهد.»
با سرد شدن هوا احتمال ورود ویروس آنفولانزای جدید به ایران وجود دارد/ واکسن ایرانی به افراد زیر 15 سال و زنان باردار توصیه نمیشود
رئیس پیشین مرکز تحقیقات ایدز ایران گفت: «دانشآموزان حتی با تزریق واکسن هم ممکن است به نوع جدید ویروس آنفلوآنزا مبتلا شوند. در ایران هنوز هوا گرم است، اما در مناطقی که هماکنون سرد شده، این ویروس شیوع یافته و احتمال میرود به کشور ما نیز برسد. این ویروس گونهای جدید از آنفلوآنزای نوع A است که واکسن موجود آن را به طور کامل پوشش نمیدهد، اما تزریق واکسن میتواند شدت بیماری را کاهش دهد.»
او ادامه داد: «امسال واکسن ایرانی هنوز وارد بازار نشده است. یکی از انواع این واکسن که تولید شده، برای کودکان زیر ۱۵ سال و زنان باردار تجربه کافی ندارد، بنابراین برای این دو گروه توصیه نمیشود؛ اما سایر افراد میتوانند از آن استفاده کنند.»
تزریق واکسن انتخابی بین مرگ و زندگی است/ نسبت دادن هر علامتی به واکسن کرونا خطرناک است/ تبلیغات علیه واکسن افزایش یافته
محرز گفت: «متاسفانه پس از کرونا با این موضوع مواجه شدیم که روز به روز تبلیغات ضد واکسن در فضای مجازی منتشر میشود. به خصوص آنان که طب سنتی کار میکنند و مخالف واکسن هستند، در حالی که کاملا اشتباه است. واکسن شما را در برابر بیماریهای عفونی کشنده مصون میدارد.»
او تاکید کرد: «بنابراین زدن واکسن دقیقا شبیه به انتخاب بین مرگ و زندگی است. چطور ممکن است آدم مرگ را انتخاب کند؟ بعد از کوید 19 هر علامتی که فرد پیدا میکند، حتی برای بیماریهای دیگر، آن را به واکسن کوید نسبت میدهند و این مساله خطرناک است. باید واکسن تزریق کنید. وقتی شما یک واکسن موثر برای بیماری عفونی دارید، اگر آن را تزریق نکنید انگار مرگ را انتخاب کردهاید.»
دانشآموزانی که تجربه ابتلا نداشتند جزو گروه پرریسک هستند/ اگر بیمار شدید به مدرسه و محل کار نروید
این متخصص بیماریهای عفونی گفت: «تمامی جوانان و دانشآموزان، چه دارای بیماری زمینهای باشند و چه نباشند، باید واکسن تزریق کنند. نکته این است که اگر آنان تجربه ابتلا به آنفولانزا نداشتهاند، جزو گروههای پرریسک محسوب میشوند. با این حال، برای برخی گروهها تزریق واکسن ضروری است؛ به خصوص افرادی که بیماری زمینهای دارند، باردار یا مبتلا به سرطان هستند.»
او هشدار داد: «در کنار تزریق واکسن برای پیشگیری از ویروس آنفولانزا، بهویژه در سال جاری که با سویه جدیدی روبهرو هستیم و واکسن صددرصد موثر نیست، باید سه اصل کلی رعایت شود: ماسک بزنید، دستهایتان را بشویید و کمتر در اجتماعات حضور پیدا کنید. اگر دانشآموزی مریض شد، آن را به مدرسه نفرستید، زیرا در این صورت سایر همکلاسیها نیز بیمار میشوند؛ به ویژه که اکثر دانشآموزان از ماسک استفاده نمیکنند، معاشرت زیادی دارند و در زمستان پنجرهها بسته است، این امر خطر انتقال بیماری را افزایش میدهد. بنابراین اگر دانشآموزی مبتلا بود، پس از پایان دوره بیماریزایی به مدرسه بازگردد. حتی افراد شاغل هم در دوران بیماری نباید در محل کار حاضر شوند، زیرا ریسک ابتلای همکاران خود را بالا میبرند.»
میزان دوز واکسن آنفولانزای حاضر در بازار کافی نیست/ افزایش قیمت واکسن عدهای را محروم میکند
محرز گفت: «یک میلیون دوز واکسن وارداتی و ۲۴۰ هزار دوز واکسن ایرانی که قرار است وارد بازار شود، برای تعداد افرادی که ملزم به تزریق واکسن هستند کافی نیست. یک میلیونو خردهای اصلا عددی نیست و حتما باید بیشتر شود. معمولا دو واکسن چهارظرفیتی هلندی و فرانسوی وارد کشور میشود که این دو خارجی هستند. واکسن ایرانی هم از سال گذشته ساخته شده است. اگر اینها نتوانند جوابگو باشند، تعداد زیادی بدون واکسن میمانند.»
او اشاره کرد: «قیمت واکسنها امسال یک دفعه بسیار بالا رفت؛ تا پارسال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود. این افزایش قیمت خود باعث میشود عدهای نتوانند آن را تزریق کنند که این مساله خطرناک است».