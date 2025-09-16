فروش نقدی و اقساطی هونگچی H5 + جزئیات
شرایط فروش نقدی و اقساطی هونگچی H5 مدل ۲۰۲۵ اعلام شد.
این طرح از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ شروع شده و تا پایان روز یکشنبه ۳۰ شهریور یا تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام به صورت کاملاً آنلاین انجام میشود و در صورت مغایرت اطلاعات ثبتنام با شرایط اعلام شده، قرارداد یکطرفه فسخ شده و وجه پرداختی بازگردانده خواهد شد.
در فروش نقدی، قیمت قطعی هونگچی H5 برابر با ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان اعلام شده است. سود انصراف ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده و موعد تحویل خودرو نیز در هفته دوم آبان، یعنی ظرف ۳۰ روز کاری خواهد بود. هونگچی H5 مدل ۲۰۲۵ در دو رنگ سفید و مشکی با تریم داخلی قهوهای و مشکی عرضه میشود.
فروش اقساطی این خودرو با دو پیشپرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان عرضه میشود. بازپرداخت اقساط در دورههای ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه و به صورت سهماهه انجام میشود که هر قسط سهماهه بین ۲۰۰ تا ۴۹۰ میلیون تومان خواهد بود.
مشخصات فنی هونگچی H5
این سدان مجهز به موتور ۲ لیتری توربو با سیستم سوخترسانی GDi است که ۲۲۲ اسب بخار قدرت و ۳۴۰ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. قدرت موتور از طریق گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک به چرخهای جلو منتقل میشود و خودرو در ۷.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت میرسد. در محور جلو از سیستم تعلیق مکفرسون و ترمزهای دیسکی خنکشونده استفاده شده و محور عقب مجهز به سیستم تعلیق مولتی لینک و ترمزهای دیسکی است. این خودرو همچنین به سیستمهای ایمنی ترمز ضد قفل (ABS)، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) و ترمز کمکی (BA) مجهز است. مصرف سوخت هونگچی H5 در سیکل ترکیبی ۶.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که برای خودرویی با وزن ۱۶۳۵ کیلوگرم عدد مناسبی محسوب میشود. همچنین، هونگچی H5 استاندارد آلایندگی یورو ۶ را در هر دو نسخه رعایت میکند.