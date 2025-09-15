سفر افراد زیر ۱۸ سال به جزایر هرمزگان ممنوع!
عضو هیات مدیره تعاونی شناورداران بندر شهید حقانی (نگین قشم) گفت: براساس دستورالعمل ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افراد زیر ۱۸سال برای سفر دریایی به جزایر قشم، هرمز و لارک و هنگام خرید بلیط یا باید همراه با یکی از والدین خود باشند و یا رضایتنامه والدین را داشته باشند.
اسحاق اصلاحی افزود: این دستورالعمل امروز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده و با درج مشخصات در یک فرم ویژه به انضمام رضایتنامه، از همین تاریخ اجرا میشود.
به گفته وی، دلیل این تصمیم، اطلاع قطعی والدین از خروج فرزندان زیر ۱۸ سال از شهر و پیشگیری از مسائل احتمالی بعدی است.
هماکنون روزانه حدود ۴۰ شناور نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ مسافر را از بندرعباس را از اسکله شهید حقانی بندرعباس بهعنوان بزرگترین بندر مسافری ایران به مقصد جزایر قشم، هرمز و لارک جابه جا میکنند.
قیمت بلیط شناور به مقصد جزیره قشم برای گردشگران ۲۳۵ هزار تومان و برای قشموندان ۱۲۵ هزار تومان (یک بار در هفته ) و قیمت بلیط سفر دریایی به جزیره هرمز برای گردشگران ۲۳۵ هزار تومان و برای اهالی جزیره هرمز ۷۵ هزار تومان (بدون محدودیت) اعلام شده است.