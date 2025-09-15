سفر افراد زیر ۱۸ سال به جزایر هرمزگان ممنوع!

اسحاق اصلاحی افزود: این دستورالعمل امروز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده و با درج مشخصات در یک فرم ویژه به انضمام رضایت‌نامه، از همین تاریخ اجرا می‌شود.

به گفته وی، دلیل این تصمیم، اطلاع قطعی والدین از خروج فرزندان زیر ۱۸ سال از شهر و پیشگیری از مسائل احتمالی بعدی است.

هم‌اکنون روزانه حدود ۴۰ شناور نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ مسافر را از بندرعباس را از اسکله شهید حقانی بندرعباس به‌عنوان بزرگترین بندر مسافری ایران به مقصد جزایر قشم، هرمز و لارک جابه جا می‌کنند.