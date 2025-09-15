خبرگزاری کار ایران
روایت دوست دوران کودکی شاه از فردای پیروزی انقلاب

حوالی ساعت ۳ بعدازظهر بود روز ۲۳ بهمن من در منزل دوست قدیمی‌ام دکتر امید بودم که تلفن زنگ زد. دکتر امید گوشی را برداشت و گفت: «آقای مهندس بازرگان با شما کار دارد.»

حسین فردوست متولد سال ۱۲۹۶ و متوفی به سال ۱۳۶۶ ارتشبد نیروی زمینی ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود. او در زمره افرادی بود که بسیار مورد وثوق محمدرضا پهلوی قرار داشت و بر پایه این اعتماد بر مسند مسئولیت‌های مهمی قرار گرفت که یکی از آن‌ها ریاست بازرسی شاهنشاهی و دیگری ریاست دفتر ویژه اطلاعات بود.

در این مجال به ذکر خاطرات او از اولین روزهای پس پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازیم و به طور اخص تلاش سه فرمانده عالی‌رتبه ارتش محمدرضا پهلوی برای انجام کودتا در ۲۴ بهمن: 

من پاسخ دادم: «حتما این کار را می‌کنم ولی عجب آدم‌های بی‌شعوری هستند.»

وقتی از حضور تیمسار قره‌نی مرخص شدم به منزل دکتر امید بازگشتم، شروع کردم به تماس گرفتن با شماره‌هایی که احتمال می‌دادم بتوانم با آن سه فرمانده نظامی (بدره‌ای، ربیعی و خسروداد) صحبت کنم اما ناموفق بودم و هیچ‌کدام در دسترس نبودند. تا این‌که ناامید شدم و به تیمسار قره‌نی زنگ زدم و داستان را تعریف کردم. او هم گفت: «مهم نیست هر سه در لویزان هستند و ترتیب کار را خودم خواهم داد.»

و سرنوشت این سه تن: 

بدره‌ای در همان روز ۲۳ بهمن در پادگان لویزان کشته شد. خسروداد ۲۴ بهمن در ستاد کل ارتش دستگیر شد و ۲۶ بهمن اعدام شد. ربیعی هم در همان ایام در فرماندهی نیروی هوایی دستگیر شد و در ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.

 

