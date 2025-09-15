روایت دوست دوران کودکی شاه از فردای پیروزی انقلاب
حسین فردوست متولد سال ۱۲۹۶ و متوفی به سال ۱۳۶۶ ارتشبد نیروی زمینی ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود. او در زمره افرادی بود که بسیار مورد وثوق محمدرضا پهلوی قرار داشت و بر پایه این اعتماد بر مسند مسئولیتهای مهمی قرار گرفت که یکی از آنها ریاست بازرسی شاهنشاهی و دیگری ریاست دفتر ویژه اطلاعات بود.
در این مجال به ذکر خاطرات او از اولین روزهای پس پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ میپردازیم و به طور اخص تلاش سه فرمانده عالیرتبه ارتش محمدرضا پهلوی برای انجام کودتا در ۲۴ بهمن:
حوالی ساعت ۳ بعدازظهر بود روز ۲۳ بهمن من در منزل دوست قدیمیام دکتر امید بودم که تلفن زنگ زد. دکتر امید گوشی را برداشت و گفت: «آقای مهندس بازرگان با شما کار دارد.» من با آقای نخستوزیر بازرگان صحبت کردم. او پس از احوالپرسی گفت: «تیمسار قرهنی [قرنی] را میشناسید؟» گفتم:« البته» گفت: «با شما کار دارد گوشی را به ایشان میدهم.» قرهنی گوشی را گرفت و پس از احوالپرسی گفت: «لازم است سریعا به خانه من بیایید.» آدرس و شماره تلفن را از قرهنی گرفتم و بلافاصله با راننده راه افتادم. در خانه تیمسار قرهنی بدون لباس نظامی از من استقبال کرد و بیمقدمه گفت: «به سپهبد بدرهای، سپهبد ربیعی و سرلشکر خسروداد تلفن کنید بگویید که دست از این بچهبازیها بردارند. آنها قصد دارند با واحد لویزان فردا کودتا کنند.»
من پاسخ دادم: «حتما این کار را میکنم ولی عجب آدمهای بیشعوری هستند.»
وقتی از حضور تیمسار قرهنی مرخص شدم به منزل دکتر امید بازگشتم، شروع کردم به تماس گرفتن با شمارههایی که احتمال میدادم بتوانم با آن سه فرمانده نظامی (بدرهای، ربیعی و خسروداد) صحبت کنم اما ناموفق بودم و هیچکدام در دسترس نبودند. تا اینکه ناامید شدم و به تیمسار قرهنی زنگ زدم و داستان را تعریف کردم. او هم گفت: «مهم نیست هر سه در لویزان هستند و ترتیب کار را خودم خواهم داد.»
و سرنوشت این سه تن:
بدرهای در همان روز ۲۳ بهمن در پادگان لویزان کشته شد. خسروداد ۲۴ بهمن در ستاد کل ارتش دستگیر شد و ۲۶ بهمن اعدام شد. ربیعی هم در همان ایام در فرماندهی نیروی هوایی دستگیر شد و در ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد.