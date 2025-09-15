روایت دوست دوران کودکی شاه از فردای پیروزی انقلاب

حسین فردوست متولد سال ۱۲۹۶ و متوفی به سال ۱۳۶۶ ارتشبد نیروی زمینی ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود. او در زمره افرادی بود که بسیار مورد وثوق محمدرضا پهلوی قرار داشت و بر پایه این اعتماد بر مسند مسئولیت‌های مهمی قرار گرفت که یکی از آن‌ها ریاست بازرسی شاهنشاهی و دیگری ریاست دفتر ویژه اطلاعات بود.

در این مجال به ذکر خاطرات او از اولین روزهای پس پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازیم و به طور اخص تلاش سه فرمانده عالی‌رتبه ارتش محمدرضا پهلوی برای انجام کودتا در ۲۴ بهمن:

حوالی ساعت ۳ بعدازظهر بود روز ۲۳ بهمن من در منزل دوست قدیمی‌ام دکتر امید بودم که تلفن زنگ زد. دکتر امید گوشی را برداشت و گفت: «آقای مهندس بازرگان با شما کار دارد.» من با آقای نخست‌وزیر بازرگان صحبت کردم. او پس از احوال‌پرسی گفت: «تیمسار قره‌نی [قرنی] را می‌شناسید؟» گفتم:« البته» گفت: «با شما کار دارد گوشی را به ایشان می‌دهم.» قره‌نی گوشی را گرفت و پس از احوال‌پرسی گفت: «لازم است سریعا به خانه من بیایید.» آدرس و شماره تلفن را از قره‌نی گرفتم و بلافاصله با راننده راه افتادم. در خانه تیمسار قره‌نی بدون لباس نظامی از من استقبال کرد و بی‌مقدمه گفت: «به سپهبد بدره‌ای، سپهبد ربیعی و سرلشکر خسروداد تلفن کنید بگویید که دست از این بچه‌بازی‌ها بردارند. آن‌ها قصد دارند با واحد لویزان فردا کودتا کنند.»