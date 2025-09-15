ادعاهای عجیب درباره جانباختن مهسا امینی؛ ماجرای مهسا امینی مانند مرگ ندا آقاسلطان بود!
روزنامه کیهان در ادعاهایی نوشت: خود مهسا امینی ناآگاهانه در این پروژه (که به احتمال زیاد، از ابعاد گسترده آن از جمله مرگ خودش بیخبر بوده)، قربانی شده است.
روزنامه کیهان به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد جانباختن مهسا امینی در یادداشتی که محصول «دفتر پژوهشهای کیهان» است، به بیان ادعاهایی جدید پرداخته است.
کیهان در بخشی از این ادعاها از نوشته که «پسرخاله مهسا امینی به نام عرفان مرتضایی، عضو حزب کومهله بوده و عکسها و مصاحبههایش انتشار پیدا کرد. عرفان مرتضایی با انتشار کلیپهایی از خود با لباس و پرچم کومهله از کردستان عراق، اولین فردی بود که فوت مهسا امینی را رسانهای کرد و آن را نتیجه ضرب و شتم پلیس اعلام نمود. بر اساس صحبتهای او، سایر رسانههای زنجیرهای خارجی و داخلی نیز از مرگ برنامهریزیشده مهسا امینی گفتند و نوشتند. احتمالا عرفان مرتضایی هم به دستور کانونهای خاصی وارد میدان شده و سعی داشت با اعلام کشته شدن مهسا امینی توسط پلیس، علامت رمز آغاز اغتشاشات را اعلام نماید. همچنان که بعدا از زبان فعالان آشوبها در خارج کشور، کلمه مهسا امینی به عنوان یک علامت رمز اعلام گردید».
کیهان همچنین به نقل از «یک گروه سایبری» که «با هک کردن اکانتهای مجازی عرفان مرتضایی و همچنین برخی منابع گروهک کومهله»، «اسنادی را انتشار» داد، نوشت:
«در اسناد حزب کومهله آمده که فرستنده کومهله در اربیل عراق، دارویی را از فردی با نام حداد تحویل گرفته است، یکی از این اسناد نامهای است از سوی «سامان ریشه صاحب» جانشین دبیر اول کمیته مرکزی حزب کومهله به «اردلان فرجی» عضو کمیته مرکزی این حزب با تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۰ شهریور ۱۴۰۱) که در آن نوشته شده است: «... ئاکو غفاری در اربیل با حداد دیدار کرده و بسته (دارو) را از او گرفت. حداد تاکید کرد دارو آسیبی به فرد مصرفکننده نمیرساند و طریقه مصرف آن را در بسته قرار داده است. بسته تحویل دفتر سیاسی شد. لطفا بسته را تحویل عرفان مرتضایی دهید....سند مهم دیگری از عرفان مرتضایی درباره ماموریتش از سوی حزب کومهله، انتشار یافت، مکالمات پیامکی او را به زبان کردی با فردی با شناسه Akooo نشان میداد (به احتمال زیاد همان ئاکو غفاری که در نامه «سامان ریشه صاحب» به «اردلان فرجی» آمده بود) و تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ یعنی ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (۳ روز قبل از حادثهای که برای مهسا امینی اتفاق افتاد) بر روی آنها ثبت شده است.
اینکه این دارو چه بوده و چه کسی آن را تامین کرده، مشخص نیست! در سند فوق نام مهسا امینی ذکر نشده ولی از جانب عرفان مرتضایی به دخترخالهاش اشاره شده که با توجه به تاریخ مکاتبات و همچنین موقعیت عرفان مرتضایی به علاوه صحبتهای صریح ابراهیم علیزاده (سرکرده حزب کومه له)، آن شخص میتواند مهسا امینی باشد.
به نظر میآید پروژهای که در مورد مهسا امینی، توسط حزب کومهله و پسرخالهاش عرفان مرتضایی، طراحی گردید، پروژهای همانند پروژه قتل «ندا آقا سلطان» در جریان فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بود و خود مهسا امینی ناآگاهانه در این پروژه (که به احتمال زیاد، از ابعاد گسترده آن از جمله مرگ خودش بیخبر بوده)، قربانی شده است».