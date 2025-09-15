زلنسکی: حاضرم با پوتین رو در رو مذاکره کنم

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین به فرید زکریا، خبرنگار سی‌ان‌ان، گفت: «گاهی اوقات به آن نیاز داریم. حتی اگر عاشق چهره‌ها نباشیم.»

زلنسکی گفت که یافتن صلح در وهله اول باید شامل آتش‌بس باشد. بنابراین ترتیبی از نکات بحث وجود دارد. اول، ما به ملاقات با نتیجه آتش‌بس نیاز داریم. اگر او بخواهد در مورد سرزمین‌ها و برخی چیزهای تاریخی و غیره صحبت کند، من آماده‌ام با او صحبت کنم. اما نه از طریق آمریکایی‌ها، نه از طریق اروپایی‌ها. با حمایت آنها، بله، اما از طریق آنها نه.»

او به زکریا گفت. ماه گذشته، رئیس جمهور ترامپ گفت که در طول تماس تلفنی با پوتین، مقدمات دیدار بین دو رهبر را آغاز کرده است. این تماس تلفنی چند روز پس از دیدار ترامپ و پوتین در اجلاس آلاسکا و در همان روزی که ترامپ با زلنسکی و رهبران اروپایی در کاخ سفید دیدار کرد، صورت گرفت.