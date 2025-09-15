خبرگزاری کار ایران
زلنسکی: حاضرم با پوتین رو در رو مذاکره کنم

حتی اگر عاشق چهره‌ها نباشیم، گاهی اوقات به آن نیاز داریم

زلنسکی گفت که «آماده» است تا رو در رو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای مذاکره در مورد پایان جنگ بین کشورهایشان ملاقات کند.

 «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین به فرید زکریا، خبرنگار سی‌ان‌ان، گفت: «گاهی اوقات به آن نیاز داریم. حتی اگر عاشق چهره‌ها نباشیم.»  

 زلنسکی گفت که یافتن صلح در وهله اول باید شامل آتش‌بس باشد. بنابراین ترتیبی از نکات بحث وجود دارد. اول، ما به ملاقات با نتیجه آتش‌بس نیاز داریم. اگر او بخواهد در مورد سرزمین‌ها و برخی چیزهای تاریخی و غیره صحبت کند، من آماده‌ام با او صحبت کنم. اما نه از طریق آمریکایی‌ها، نه از طریق اروپایی‌ها. با حمایت آنها، بله، اما از طریق آنها نه.»

او به زکریا گفت. ماه گذشته، رئیس جمهور ترامپ گفت که در طول تماس تلفنی با پوتین، مقدمات دیدار بین دو رهبر را آغاز کرده است. این تماس تلفنی چند روز پس از دیدار ترامپ و پوتین در اجلاس آلاسکا و در همان روزی که ترامپ با زلنسکی و رهبران اروپایی در کاخ سفید دیدار کرد، صورت گرفت.

 
 

زلنسکی و پوتین از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه 2022، حضوری با یکدیگر ملاقات نکرده‌اند. ماه گذشته، زلنسکی در یک پست تلگرامی گفت که رد توافق آتش‌بس توسط پوتین، وضعیت مربوط به توافق صلح را "پیچیده‌تر" می‌کند.

ترامپ در دیدار با زلنسکی و رهبران اروپایی در واشنگتن گفت که توافق آتش‌بس پیش‌نیاز دیدار بین رهبر اوکراین و همتای روسی‌اش نیست.

اظهارات زلنسکی پس از آن صورت گرفت که سه‌شنبه شب چندین پهپاد روسی وارد حریم هوایی لهستان شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، روز یکشنبه، مقامات روسی و ارتش اوکراین اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی به یک پالایشگاه نفت در منطقه لنینگراد روسیه حمله کرده‌اند.

ارتش روسیه مناطق لوهانسک، دونتسک، زاپوریژژیا و خرسون اوکراین را به طور کامل در اختیار دارد. روسیه همچنین در سال ۲۰۱۴ کنترل شبه جزیره کریمه را به دست گرفت.

وقتی زکریا از زلنسکی پرسید که آیا امتیازات ارضی را می‌پذیرد یا خیر، او گفت که این موضوع در حال حاضر در صدر دستور کار او نیست.

 

