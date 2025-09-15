این سناتور که به داشتن مواضع تند علیه ایران و روسیه مشهور است، با این جمله به ناکارآمدی تحریم‌های غرب اعتراف کرد: «پوتین اهمیتی به تحریم‌ها نمی‌دهد.»مجری شبکه ان‌بی‌سی نیوز از گراهام سوال کرد: «شما همین هفته گفتید که "ما رویکرد پهن کردن فرش قرمز را امتحان کردیم و کارساز نبود". آیا زمان آن رسیده که رئیس‌جمهور ترامپ مستقیما پوتین را تنبیه کند؟»این سناتور حامی ترامپ در جواب به این سوال، توپ را به زمین کشورهای اروپایی انداخت و البته اذعان کرد که تحریم‌ها علیه روسیه موثر نبوده است.

او گفت: «اکنون زمان آن است که اروپا پشت سر رئیس‌جمهور ترامپ قرار گیرد تا پوتین و مشتریانش را تنبیه کند. پوتین هدف تحریم‌ها قرار داشته و اقتصادش به معنای واقعی کلمه هدف هر نوع تحریمی که ممکن بوده، قرار داشته است. رویکرد رئیس‌جمهور ترامپ این است که به سراغ چین و هند برود. رئیس‌جمهور ترامپ تهرفه ۲۵ درصدی روی همه محصولات هندی برای ورود به آمریکا وضع کرد چرا که آنها نفت ارزان روسیه را می‌خرند. او حالا می‌خواهد به سراغ چین برود. او دیروز (در شبکه اجتماعی خودش) مطلبی خطاب به متحدان اروپایی‌مان و به طور عمده متحدانمان در ناتو منتشر و ابراز امیدواری کرد که آنها با اعمال تعرفه‌ها علیه چین بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد روی کالاهای ورودی به اروپا از نقش رهبری او تبعیت کنند. الان زمان آن رسیده که اروپا پشت رویکرد ترامپ قرار گیرند.»گراهام به طرح پیشنهادی خود برای تحریم روسیه اشاره کرد و گفت: «اروپایی‌ها می‌گویند که لایحه گراهام را دوست دارند. لایحه گراهام و بلومنتال با رای مثبت ۸۵ نفر در سنا وجود دارد که به رئیس‌جمهور ترامپ اجازه می‌دهد روی افرادی که نفت ارزان روسیه را می‌خرند تعرفه اعمال کند و همچینن روی کسانی که از آن (نفت روسیه) نفع می‌برند از قبیل چین، هند و برزیل.»

نماینده کارولینای جنوبی در مجلس سنای آمریکا افزود: «اکنون زمان آن رسیده که اروپایی‌ها از رهبری رئیس‌جمهور ترامپ پیروی کنند و به سراغ چین و هند بروند. (اگر) چین و هند رویه خودشان را در قبال پوتین عوض کنند، این جنگ (اوکراین) پایان خواهد یافت.»مجری ان‌بی‌سی نیوز از سناتور ارشد جمهوری‌خواه پرسید: «شما در سنا از حمایت ۸۵ سناتور برای طرح تحریم روسیه برخوردارید. چرا به اروپا ضرب‌الاجل می‌دهید و نه پوتین؟»گراهام اینطور جواب داد: «پوتین اهمیتی به تحریم‌ها نمی‌دهد. اینجا هیچ تحریمی کارگر نبوده است. او تحریم‌ها را دور می‌زند و زندگی خوبی دارد.»

منبع فارس

انتهای پیام/