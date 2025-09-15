بهترین سوپ پاییزی برای مقابله با سرما خوردگی

مواد لازم سوپ ایتالیایی ( مینسترونه)

نخود فرنگی نصف پیمانه

پیاز ۲ عدد متوسط

سیب زمینی یک عدد متوسط

هویج ۲ عدد

کدو سبز ۲ عدد

ذرت دانه شده یک عدد

کرفس یک ساقه

پوره گوجه فرنگی غلیظ شده ۲ لیوان

سیر ۳ حبه

ریحان یک دسته

پاستا دانه برنجی یک لیوان

لوبیا سبز نصف لیوان

نمک و فلفل میزان لازم

آب گوشت یا قلم ۲ لیوان

آب جوش ۵ لیوان

طرز تهیه

ابتدا روغن زیتون را داخل قابلمه ای که قرار است سوپ را طبخ کنیم، می ریزیم تا داغ شود. ۲ عدد پیاز را نگینی خرد و داخل آن می ریزیم و با روغن و با حرارت کم تفت می دهیم. در ادامه ۲ هویج را ریز ریز خرد و به پیاز اضافه می کنیم. کرفس را هم ریز ریز خرد می کنیم و تفت می دهیم تا عطرش بلند شود.

حالا حرارت را بالا می بریم و مابقی سبزیجات را پس از خرد کردن که شامل لوبیا سبز، کدو سبز، سیب زمینی، ذرت و نخود فرنگی است، اضافه می کنیم و تفت می دهیم. توجه کنید در این مرحله به سبزیجات نمک نزنید که آب نیندازد.

حالا پوره گوجه فرنگی را اضافه می کنیم خوب که مخلوط شد، آب جوش و آب گوشت را به آن اضافه می کنیم. سوپ ما باید مدت ۴۵ دقیقه بپزد.

بعد از ۴۵ دقیقه پاستای دانه برنجی را به آن اضافه می کنیم. اگر از این مدل نداشتید از انواع دیگر پاستا می توانید استفاده کنید. بعد از ۱۵ دقیقه جوشیدن سیر رنده شده و ریحان تازه خرد شده را به سوپ اضافه می کنیم و بعد از ۵ دقیقه سوپ ایتالیایی ما آماده است. نوش جان.