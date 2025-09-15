طرز تهیه اسپاگتی با تن ماهی

در میان غذاها، پخت ماکارونی و یا همان به زبان اصلی اسپاگتی، می تواند غذای مناسبی باشد؛ به خصوص آنکه در این مدل اسپاگتی به جای گوشت چرخ کرده از کنسرو تن ماهی استفاده میشود به این ترتیب زحمت شما برای پخت این غذا در مقایسه با اسپاگتی معمولی به یک سوم کاهش می یابد.

مواد لازم برای ۴ نفر

ماکارونی رشته ای ۲۲۵ گرم نصف یک بسته معمولی ماکارونی

سیر یک حبه رنده شده

گوجه فرنگی ۴۰۰ گرم ریز خرده شده

کنسرو تن ماهی 2 عدد

زیتون سبز یا سیاه ۱۰ عدد بدون هسته

نمک و فلفل سیاه به میزان لازم

سس قرمز تند و یا پودر فلفل قرمز نصف قاشق چای خوری ، در صورت دلخواه

روغن مایع یک قاشق سوپ خوری

طرز تهیه

قابلمه ای را آماده کرده و نصف حجم آن را از آب پر کنید. یک قاشق سوپ خوری نمک و یک قاشق سوپخوری روغن مایع نیز به آب آن اضافه کنید و بگذارید روی شعله زیاد اجاق گاز بجوشد. پس از به جوش آمدن ،آب ماکارونی ها را به صورت درسته در داخل آب در حال جوش بریزید و طبق دستور روی جعبه ماکارونی و یا به به مدت ۱۰ ١٠ الى ۱۵ دقیقه بگذارید تا روی شعله متوسط اجاق گاز پخته شود.

از طرفی دیگر برای درست کردن سس ،اسپاگتی سیر و گوجه فرنگی را در قابلمه کوچکی بریزید و روی شعله اجاق گاز قرار دهید تا آب گوجه فرنگی شروع به جوشیدن کند. در ظرف را نگذارید و اجازه بدهید مخلوط گوجه فرنگی مدت ۳ الی ۵ دقیقه حرارت ببیند تا آب آن تبخیر شود و گوجه فرنگی پخته شده باقی بماند.

پس از آن تن ،ماهی، سس قرمز و یا فلفل قرمز نمک و فلفل سیاه و زیتون بدون هسته و نصف شده را به گوجه فرنگی پخته شده بیفزایید و مواد را خوب باهم مخلوط کنید. با توجه به اینکه در پخت ،اسپاگتی روش دم کردن وجود ندارد، ماکارونی پخته شده را در ظرف مورد نظر ریخته و سس گوجه فرنگی و تن را روی آن بریزید و سرو کنید.

نکته جوشاندن کنسروهای تن ماهی را به مدت ۲۰ دقیقه در آب از یاد نبرید.