آخرین مهلت استفاده از کالابرگ مشخص شد
مشمولان طرح کالابرگ تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند تا از اعتبار خود استفاده کنند.
مرجان دبیری سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک گفت: تا ساعت ۷:۳۰ دقیقه مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۹۰۸ نفر سرپرست خانوار با مانده صفر مرحله چهارم کالابرگ را استفاده کردهاند.
وی با اشاره به اینکه فعلا برنامه دولت حمایت از دهکهای ۱ تا ۳ و ۴ تا ۷ است گفت:طرح کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه آمده است با هدف تامین معیشت خانوارهای کم درآمد در دهکهای پایین درآمدی برای امنیت غذایی اجرا میشود.
دبیری با بیان اینکه بر این اساس، سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند گفت: از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهکهای درآمدی ۴ تا ۷ واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعداد مشمولین مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از ۶۰ میلیون نفر است گفت: احتمال دارد در بازنگری دهکها در پایان شهریور تعداد مشمولان کم یا زیاد شود.
وی درباره افرادی که از دورههای قبل اعتبار دارند افزود:دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی میتوانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.