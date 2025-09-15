۱۵ سپتامبر روز جهانی دموکراسی است

مفهوم دموکراسی: حکمرانی مردم، برای مردم

واژه دموکراسی از دو کلمه یونانی "demos" به معنی مردم و "kratos" به معنی قدرت یا حکومت گرفته شده است. دموکراسی به معنای حکومتی است که در آن قدرت در دست مردم است و شهروندان می‌توانند به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب خود در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند.

چرا روز جهانی دموکراسی مهم است؟

در دنیای امروز، دموکراسی با چالش‌های متعددی روبرو است. از افزایش پوپولیسم و اطلاعات نادرست تا محدود شدن فضای مدنی و کاهش مشارکت عمومی. به همین دلیل، روز جهانی دموکراسی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. این روز به ما یادآوری می‌کند که دموکراسی یک دستاورد ثابت و همیشگی نیست، بلکه یک فرآیند پویا است که نیازمند توجه، حفاظت و تقویت مداوم است.

انتهای پیام/