۱۵ سپتامبر روز جهانی آفرو است

۱۵ سپتامبر روز جهانی آفرو است
کد خبر : 1686093
۱۵ سپتامبر روزی است که در سراسر جهان به نام "روز جهانی آفرو" (World Afro Day) نام‌گذاری شده و به تجلیل از موهای طبیعی آفرو و هویت مرتبط با آن اختصاص دارد. این روز، تنها یک مناسبت برای نمایش مدل مو نیست، بلکه یک جنبش قدرتمند برای آزادی، پذیرش خود و مقابله با تبعیض‌های تاریخی است.

تاریخچه‌ای از مبارزه و غرور

موهای آفرو، که به صورت طبیعی فرفری و پرحجم هستند، قرن‌هاست که با تاریخ و فرهنگ آفریقا گره خورده‌اند. در بسیاری از فرهنگ‌های آفریقایی، مدل مو نمادی از هویت، موقعیت اجتماعی و حتی قومیت فرد بود. اما با وقوع برده‌داری و استعمار، تلاش‌های زیادی برای تحمیل استانداردهای زیبایی اروپایی به جوامع سیاه‌پوست صورت گرفت. موی صاف به عنوان نماد موفقیت و زیبایی تلقی شد و موهای آفرو مورد تبعیض و شرم قرار گرفتند.

روز جهانی آفرو در سال ۲۰۱۷ توسط میشل د لئون (Michelle De Leon) بنیان‌گذاری شد. او این روز را به عنوان واکنشی به تبعیض‌های مداوم علیه موهای آفرو در محیط‌های کاری و مدارس آغاز کرد. هدف او ایجاد فضایی بود که در آن موهای آفرو بدون هیچ‌گونه عذرخواهی و شرمی جشن گرفته شوند و به جهان در مورد اهمیت فرهنگی و تاریخی آنها آموزش داده شود.

بیش از یک مدل مو، یک بیانیه هویتی

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی، همزمان با جنبش‌های حقوق مدنی در آمریکا و جنبش "سیاه زیباست" (Black is Beautiful)، مدل موی آفرو به یک نماد سیاسی و فرهنگی تبدیل شد. این مدل مو، بیانیه‌ای علیه استانداردهای زیبایی تحمیلی و ابزاری برای ابراز غرور، مقاومت و پذیرش هویت بود. امروز، روز جهانی آفرو همان پیام را با قدرت بیشتری ترویج می‌دهد و بر اهمیت پذیرش تنوع و آزادی فردی تأکید می‌کند.

