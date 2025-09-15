«مارک روته» دبیرکل ناتو روز شنبه مدعی شد که لندن و مادرید به اندازه کشورهای نزدیک به روسیه «در معرض حمله هستند».

طبق گزارش روزنامه «تایمز»، دبیرکل ناتو گفت: «موشک‌های جدید روسیه می‌توانند با سرعت پنج برابر سرعت صوت حرکت کنند و رسیدن به مادرید یا لندن پنج یا ۱۰ دقیقه بیشتر از رسیدن به تالین یا ویلنیوس طول خواهد کشید.»

روته در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود: «همه ما در جناح شرقی زندگی می‌کنیم. بنابراین از این نظر بیایید توافق کنیم که در این ائتلاف متشکل از ۳۲ کشور، همه ما در جناح شرقی زندگی می‌کنیم.»

دبیرکل ناتو پیش از این اعلام کرده بود ناتو عملیات «نگهبان شرقی» را برای «تقویت موقعیت خود» در امتداد جناح شرقی این ائتلاف آغاز می‌کند.

او تاکید کرد: «این فعالیت نظامی در روزهای آینده آغاز خواهد شد و طیف وسیعی از متحدان از جمله دانمارک، فرانسه، بریتانیا، آلمان و دیگران را شامل خواهد شد.»

منبع ايسنا

