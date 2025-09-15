جمع آوری نوعی بستنی از بازار آمریکا/ ماجرا چه بود؟
کارخانهای در آمریکا در حال جمعآوری نوعی بستنی از تولیدات خود که ماده حساسیتزای «بادام زمینی» در تولید آن بهکار رفته، است. این شرکت روی برچسب بستنی، از این ماده بهشدت حساسیتزا نامی نبرده است.
اخیرا کارخانه تولید بستنی، مستقر در شهر «مونت ورنان» در نیویورک، نوعی بستنی به نام Vanilla G.Nutt تولید کرده که بهدلیل وجود بادام زمینی در مواد آن، حساسیتزا و برای برخی از افراد خطرناک است.
مسئولان این کارخانه بنابر هشدار سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، تمام این نوع بستنیها را از فروشگاهها جمعآوری کرده و از هرکس که این نوع بستنی را خریده است خواسته تا بستنی را مصرف نکند و پول خود را از فروشگاه پس بگیرد یا نوع دیگری از بستنیهای این کارخانه را تهیه کند.
البته دلیل اصلی فراخوانی این محصول، ذکرنشدن نام ماده غذایی بادام در فهرست مواد تشکیلدهنده این بستنی است. نبود آگاهی از این مواد، ممکن است جان افراد حساس به بادام و انواع آجیل را به خطر اندازد.
بسیاری از افراد به انواع بادام، واکنشهای حساسیتی پوستی مانند کهیر یا حتی خارش در دهان نشان میدهند. اما این نوع حساسیت در برخی از افراد بسیار شدید است و آنها را به واکنش حساسیتی آنافیلاکسی مبتلا میکند. از علائم این واکنش، باید به کهیر، تنگینفس، تورم زبان و گلو، افت شدید فشار خون که اندامهایی چون مغز و قلب را بهدلیل کاهش اکسیژنرسانی به خطر میاندازد. اشاره کرد.
درضمن در این واکنش حساسیتی خطرناک، ماهیچههای اطراف لولههای برونش در ریهها که در حمل اکسیژن موثر هستند منقبض و موجب انسداد مجاری هوایی شده و فرد را دچار خفگی میکنند. اولین و موثرترین درمان آنافیلاکسی، تزریق داروی اپینفرین است. اگرچه این درمان قطعی نیست، در شرایط اورژانسی، نجاتبخش است و بهطور موقت تا رساندن فرد به بیمارستان جلوی شدت علایم را میگیرد.
بستری شدن در بیمارستان بهدلیل مصرف آجیل، بهویژه بادام، در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و بنابه گفته کارشناسان بهداشت و سلامت، افراد برای پیشگیری از این نوع حساسیتها باید مراقب مصرف نوع ماده خوراکی خود باشند.