کلید مدیریت علائم ADHD در بزرگسالی

بی‌خوابی و ADHD رابطه‌ای پیچیده اما قابل کنترل دارند. تشخیص این ارتباط، اصلاح الگوی خواب، و درمان‌های رفتاری‌ـ‌شناختی می‌توانند به‌طور قابل توجهی کیفیت زندگی مبتلایان را بهبود دهند. مدیریت صحیح خواب باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه درمانی بزرگسالان مبتلا به ADHD باشد.