قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۲۴ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
267,870
|
بالاترین قیمت روز
|
270,050
|
پایین ترین قیمت روز
|
267,220
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
950
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.16
|
نرخ بازگشایی بازار
|
271,060
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|
۲۴ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
271,450
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.66
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
4.430