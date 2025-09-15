قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۲۴ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
749
|
بالاترین قیمت روز
|
755
|
پایین ترین قیمت روز
|
747
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
3
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.22
|
نرخ بازگشایی بازار
|
748
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۲۴ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
768
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%4.35
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
32