قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۴ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
86,496,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
85,375,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
115,318,000
|
طلای دست دوم
|
85,336,080
|
آبشده کمتر از کیلو
|
374,510,000
|
مثقال طلا
|
374,300,000
|
انس طلا
|
3,640.23
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
916,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
846,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
470,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
270,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
150,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
853,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
422,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
220,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
72,360,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
2,210,000
|
حباب نیم سکه
|
48,760,000
|
حباب ربع سکه
|
58,860,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,620,000