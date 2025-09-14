ثبتنام برای سفر فضایی / نام خود را به ماه بفرستید
نام شما میتواند همراه با مأموریت آرتمیس ۲ ناسا در سال آینده راهی ماه شود. در این ماموریت برای اولین بار در بیش از ۵۰ سال گذشته، انسانها به قمر طبیعی زمین سفر خواهد کرد.
هر فرد علاقهمند میتواند نام خود را به زبان انگلیسی یا اسپانیایی ثبت کند. نامهای جمعآوریشده روی یک کارت حافظهی دیجیتال SD ذخیره میشوند و درون کپسول سرنشیندار اوراین که حامل چهار فضانورد است، به مدار ماه فرستاده خواهند شد. مهلت ثبتنام تا پیش از ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ است.
رابرت پرلمن، کارشناس مجموعههای فضایی و سردبیر وبسایت یادگاریهای فضایی «کالکتاسپیس» میگوید: «این یکی از راههایی است که مردم احساس کنند کمی به مأموریت نزدیکتر هستند، نه صرفاً تماشاگر.» هر کسی که نام خود را ثبت کند، میتواند یک «بلیت سواری» یادگاری برای گرامیداشت مأموریت دانلود کند.
ناسا معمولاً فرصتهای مشابهی را در مأموریتهای اکتشاف فضایی خود ارائه میدهد. پرلمن میگوید: «در حال حاضر نامهای مردم روی مریخنورد پرسیورنس، کاوشگر خورشیدی پارکر و مأموریت اروپا کلیپر که در مسیر رسیدن به اروپا، قمر مشتری است، وجود دارند.»
فضاپیمای آرتمیس ۲ قرار است در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵) از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا پرتاب شود. این مأموریت با استفاده از موشک اسپیس لانچ سیستم ناسا (SLS) که پرتابگری سنگین و ساختهشده از برخی اجزای شاتل فضایی ناسا است، انجام میشود. این موشک که تاکنون انسانها را حمل نکرده، به دلیل بودجهی عظیم ۲۳ میلیارد دلاری، فناوری قدیمی و تأخیر در زمانبندی، مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق گزارشها، این موشک یکبارمصرف صرفاً برای پرتاب آرتمیس ۲، ۵٫۷ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
پرواز فضایی آرتمیس ۲ بخشی از برنامه آرتمیس ناسا برای ازسرگیری اکتشافات در فضای دوردست است. در پرواز آرتمیس ۱ در سال ۲۰۲۲، موشک SLS یک فضاپیمای بدون سرنشین اوراین را به ماه برد و بازگرداند. اگر همه چیز خوب پیش برود و ناسا بودجه کافی دریافت کند، مأموریت آرتمیس ۳ فضانوردان را برای اقامتی تقریباً یکماهه، شاید در سال ۲۰۲۷، به سطح ماه خواهد فرستاد.