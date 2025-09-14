خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قابلیت هوش مصنوعی جدید اج رم شما را می‌بلعد

قابلیت هوش مصنوعی جدید اج رم شما را می‌بلعد
کد خبر : 1685876
لینک کوتاه کپی شد.

مایکروسافت اج یک قابلیت قدرتمند هوش مصنوعی در نسخه بتای خود معرفی کرده که امکان ترجمه زنده صدای ویدیوها را فراهم می‌کند. این ویژگی، زبان گفتاری را هم‌زمان به زبان مادری کاربر برمی‌گرداند؛ مشابه آنچه در یوتیوب برای برخی محتواها دیده می‌شود، اما این‌بار مستقیماً درون مرورگر و بدون وابستگی به تولیدکننده محتوا کار می‌کند.

برای اجرای این قابلیت ترجمه زنده، دستگاه کاربر حداقل ۱۲ گیگابایت رم و پردازنده‌ای چهار هسته‌ای نیاز دارد. این موضوع، بسیاری از سیستم‌های میان‌رده و قدیمی را از تجربه آن محروم می‌کند. با این حال، اج با افزودن ابزارهای هوش مصنوعی به فراتر از یک مرورگر ساده تبدیل می‌شود.

 

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی