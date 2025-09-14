برای اجرای این قابلیت ترجمه زنده، دستگاه کاربر حداقل ۱۲ گیگابایت رم و پردازنده‌ای چهار هسته‌ای نیاز دارد. این موضوع، بسیاری از سیستم‌های میان‌رده و قدیمی را از تجربه آن محروم می‌کند. با این حال، اج با افزودن ابزارهای هوش مصنوعی به فراتر از یک مرورگر ساده تبدیل می‌شود.

