قابلیت هوش مصنوعی جدید اج رم شما را میبلعد
مایکروسافت اج یک قابلیت قدرتمند هوش مصنوعی در نسخه بتای خود معرفی کرده که امکان ترجمه زنده صدای ویدیوها را فراهم میکند. این ویژگی، زبان گفتاری را همزمان به زبان مادری کاربر برمیگرداند؛ مشابه آنچه در یوتیوب برای برخی محتواها دیده میشود، اما اینبار مستقیماً درون مرورگر و بدون وابستگی به تولیدکننده محتوا کار میکند.
برای اجرای این قابلیت ترجمه زنده، دستگاه کاربر حداقل ۱۲ گیگابایت رم و پردازندهای چهار هستهای نیاز دارد. این موضوع، بسیاری از سیستمهای میانرده و قدیمی را از تجربه آن محروم میکند. با این حال، اج با افزودن ابزارهای هوش مصنوعی به فراتر از یک مرورگر ساده تبدیل میشود.