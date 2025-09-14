خبرفوری ۷۰ میلیونی شد / بزرگترین رسانه فارسیزبان دنیا
خبرفوری تنها یک کانال خبری یا چند وبسایت و صفحه متعدد نیست؛ بلکه در کمتر از یک دهه با ایجاد بیش از ۱۰۰ برند رسانهای در حوزههای تخصصی، استانی، ملی و بینالمللی حضور پررنگ یافته است. این هلدینگ رسانهای خصوصی با فعالیت در صدها سایت، کانال و صفحه در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی، بخش بزرگی از فضای رسانهای کشور را پوشش میدهد.
اثرگذارترین رسانه کشور
هلدینگ تبلیغاتی-رسانهای «خبرفوری» که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۴ در فضای رسانهای نوین آغاز کرد، اکنون در دهمین سال فعالیتش به بزرگترین، پرمخاطبترین و اثرگذارترین رسانه کشور تبدیل شده است. این مجموعه با جذب مخاطبان بیشمار، امروز به بزرگترین رسانه فارسیزبان دنیا هم بدل شده و میزبان بیش از ۷۰ میلیون مخاطب تجمیعی در پلتفرمهای مختلف داخلی و خارجی است. تنها در ۲۴ ساعت، یک پست از رسانههای آن بیش از ۱۵ میلیون بازدید ثبت میکند؛ آماری که حتی در سطح جهانی نیز کمنظیر است.
شبکهای فراتر از چند صد رسانه
حضور گسترده در همه پلتفرمها
خبرفوری در پلتفرمهای داخلی مانند روبیکا، ایتا، سروش، بله، گپ و ایگپ، بزرگترین رسانه خبری محسوب میشود. در تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، X(توییتر) و تردز نیز مجموع مخاطبان آن بیشترین تعداد را در میان رسانههای خبری کشور دارد. فعالیت این مجموعه در یوتیوب، آپارات و فیسبوک هم با عناوین مختلف ادامه دارد. علاوه بر فضای مجازی، خبرفوری از طریق سامانه پیامکی، هفتهنامه کاغذی و روزنامه الکترونیکی روزانه با مخاطبان خود در ارتباط است. حضور گسترده این رسانه در همه ۳۱ استان کشور، امکان ارائه خدمات خبری، روابط عمومی و تبلیغاتی به شرکتها، سازمانها و دستگاههای مختلف را فراهم کرده است.
پشت صحنه رشد بیسابقه
پیشرفت سریع خبرفوری نتیجه تلاش تیمی جوان، خلاق و پرانرژی است. بیش از ۴۰۰ نفر بهطور مستقیم در شهرهای مختلف کشور در این مجموعه فعالیت میکنند و حدود ۶ هزار نفر نیز بهطور مستمر با این اکوسیستم عظیم همکاری دارند. میانگین سنی کارکنان حدود ۲۵ سال است. تمامی ۵۰ مدیر ارشد و میانی دستکم دارای مدرک کارشناسی ارشد یا MBA هستند؛ ۱۰ نفر از آنها نیز دانشجوی دکتری یا دارای مدرک DBA و PhD میباشند. همچنین همه مدیران به حداقل دو زبان زنده دنیا مسلطاند. این رویکرد باعث شده نوآوری و پویایی همواره حفظ شود و شعار «خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی» در یک دهه گذشته سرلوحه فعالیت خبرفوری باشد.
زیرساختها و خدمات پیشرفته
خبرفوری با بهرهگیری از انواع رباتها، تجهیزات فناوریمحور، استودیوهای صوت و تصویر، سیستمهای اتوماتیک و کاربرد هوش مصنوعی در بخشهای مختلف فعالیت میکند. این مجموعه تاکنون ۳۸ مجوز رسمی از وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت کار، وزارت صنعت، معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان فنیوحرفهای دریافت کرده است. خبرفوری همچنین دارای دو نوع مجوز دانشبنیان در سطوح مختلف است.
آکادمی و توسعه منابع انسانی
آکادمی خبرفوری تاکنون دهها همایش با حضور هزاران نفر در سراسر کشور در حوزههای فروش، بازاریابی و برندینگ برگزار کرده است. همچنین صدها دوره آموزشی تخصصی برای کارکنان در زمینههای تولید محتوا، سواد رسانهای، بازاریابی، برندینگ، فروش، گرافیک، عکاسی، فیلمبرداری، نورپردازی، فن بیان، تشریفات، تندخوانی، زبان انگلیسی، هوش مصنوعی و پرامپتنویسی برگزار شده است. علاوه بر این، انتشارات خبرفوری تاکنون ۱۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.
جایگاهی بیرقیب در تبلیغات
رسیدن به ۷۰ میلیون مخاطب نشان میدهد خبرفوری با شناسایی دقیق نیازهای خبری و تبلیغاتی جامعه، به مرجع اصلی کاربران دیجیتال ایران تبدیل شده است. ثبت بیش از ۱۵ میلیون بازدید روزانه برای یک پست و بیش از ۱۵۰ میلیون بازدید در رسانههای همکار، بیانگر اراده قوی جوانان خوشفکر این مجموعه است. بانک مشتریان خبرفوری در سامانه پیشرفته CRM بیش از ۴۵ هزار نفر عضو دارد که از میان آنها ۵ هزار مشتری بهصورت ماهانه فعالاند. این مجموعه با ۱۰ شرکت فعال در حوزه تبلیغات و بیش از ۳۰ شریک تبلیغاتی در سراسر کشور، گستردهترین و اثرگذارترین اکوسیستم تبلیغاتی ایران را در اختیار دارد.
آیندهای فراتر از تبلیغات و رسانه
خبرفوری امروز تنها یک هلدینگ رسانهای نیست؛ بلکه گروهی از شرکتها در حوزه تبلیغات، تولید انیمیشن و موشن، برندینگ، فناوری، هوش مصنوعی، روابط عمومی و خدمات رسانهای است. این مجموعه پلی میان کسبوکارها و میلیونها کاربر ایجاد کرده و همچنان نقش اصلی توسعه تبلیغات و اقتصاد دیجیتال کشور را ایفا میکند.
طرحهای آیندهنگرانه خبرفوری شامل جذب سرمایهگذار برای ساخت برج تجارت جهانی با ۷۷ طبقه (بلندترین برج تجاری-اداری کشور)، سرمایهگذاری در صنعت برق با راهاندازی مزرعه چند مگاواتی، ایجاد پارک تفریحی و سرگرمی خبرفوری در اطراف شهر، و توسعه دفاتر بینالمللی و تحریریه کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی است؛ اقداماتی که کمتر شرکت خصوصی توان اجرای آن را دارد.