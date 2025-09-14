فهرست گوشیهای شیائومی که دیگر بروزرسانی نمیشوند
لیست کامل ۳۱ گوشی شیائومی، ردمی و پوکو که آپدیت اندروید ۱۶ را دریافت نخواهند کرد. ببینید آیا گوشی شما در لیست پایان پشتیبانی نرمافزاری شیائومی قرار دارد یا خیر.
شیائومی نقشه راه آپدیتهای نرمافزاری خود را مشخص کرده و خبرهای بدی برای صاحبان برخی از مدلهای محبوب دارد. بر اساس این اعلام، ۳۱ گوشی هوشمند از برندهای شیائومی، ردمی و پوکو، آپدیت اندروید ۱۶ را دریافت نخواهند کرد و در اندروید ۱۵ متوقف میشوند.
این دستگاهها آپدیت HyperOS 3 مبتنی بر اندروید ۱۵ را بهعنوان آخرین بهروزرسانی بزرگ خود تجربه میکنند و پس از آن، پشتیبانی نرمافزاری آنها به پچهای امنیتی و رفع ایرادات جزئی محدود خواهد شد. این رویکرد در دنیای اندروید مرسوم است؛ اکثر برندها ۲ تا ۳ سال آپدیت اصلی ارائه میدهند و شیائومی نیز با پیروی از همین الگو، تمرکز خود را بر بهبود HyperOS برای دستگاههای جدیدتر معطوف میکند.
پایان کار برای این گوشیهای پوکو
لیست گوشیهای پوکو که از دریافت آپدیتهای آینده اندروید محروم میشوند، شامل چند مدل میانردهی شناختهشده است. برای این گوشیها، HyperOS 3 آخرین نسخه نرمافزاری بزرگ خواهد بود.
پوکو C65
پوکو F5 5G
پوکو F5 پرو
پوکو M6 پرو
پوکو X6 نئو
گوشیهای ردمی که در اندروید ۱۵ متوقف میشوند
خانواده ردمی نیز شاهد پایان پشتیبانی تعداد زیادی از مدلهای خود با اندروید ۱۵ خواهد بود. این لیست شامل دستگاههای اقتصادی، سری ردمی K و حتی برخی از مدلهای محبوب سری نوت میشود.
ردمی 12، 12 5G، 13C، 13C 5G و 13R
ردمی K50 اولترا و ردمی K60
ردمی نوت 12 (نسخههای 4G، 4G NFC، 12R، 12S، 12T پرو و 12 توربو)
ردمی نوت 13 (نسخههای 4G، 4G NFC، 5G و 13R پرو)
این تصمیم به معنای پایان پشتیبانی نرمافزاری برای گوشیهایی است که در بازارهایی مانند هند و جنوب شرقی آسیا بسیار محبوب بودند.
پایان پشتیبانی از پرچمداران شیائومی
حتی دستگاههای ردهبالا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چندین مدل از سری شیائومی ۱۲، از جمله 12 پرو، 12S اولترا و 12T پرو، اندروید ۱۶ را دریافت نمیکنند. میکس فولد ۲ و سیوی ۳ نیز چرخه عمر نرمافزاری خود را در همین نقطه به پایان میرسانند.
شیائومی 12، 12 پرو، 12S، 12S پرو و 12S اولترا
شیائومی 12T و 12T پرو
شیائومی سیوی ۳
شیائومی میکس فولد ۲
HyperOS 3؛ آخرین آپدیت بزرگ
البته داستان برای این گوشیها با اندروید ۱۵ تمام نمیشود. انتظار میرود آپدیت HyperOS 3 با رابط کاربری جدیدی عرضه شود که از طراحی موسوم به «شیشه مایع» اپل الهام گرفته است. کاربران میتوانند منتظر ویرایشگر بازطراحیشدهی مرکز کنترل، گزینههای شخصیسازی بیشتر و عملکرد روانتر سیستمعامل باشند.
انتشار این بهروزرسانی از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد و اگرچه آخرین آپدیت بزرگ برای این گوشیهاست، اما تجربهی کاربری بهینهتری را پیش از توقف کامل پشتیبانی نرمافزاری برایشان به ارمغان میآورد.