ترفندهای خانگی برای خندان کردن پسته های دهان بسته
پسته خندان یکی از محبوبترین انواع آجیل است که دسترسی به مغز آن آسانتر است. در این مقاله به بررسی روشهای خانگی و صنعتی برای چگونه پسته را خندان کنیم؟ میپردازیم. این راهنما به شما کمک میکند تا پستههای دهانبسته را به راحتی باز کنید. با ما همراه باشید تا نکات کاربردی را کشف کنید.
چگونه پسته را خندان کنیم؟
پسته یکی از محبوبترین آجیلها در جهان است که به دلیل طعم لذیذ و خواص هایاش شناخته میشود. پستههای "خندان" به آن دسته از پستهها گفته میشود که پوسته سختشان به طور طبیعی یا مصنوعی باز شده و دسترسی به مغز پسته آسانتر است. در مقابل، پستههای "دهانبسته" پوستهای بسته دارند که باز کردنشان چالشبرانگیز است.
روشهای خانگی خندان کردن پسته
روشهای خانگی ساده و کمهزینه هستند و برای مقادیر کم پسته مناسباند. این روشها معمولاً بر پایه خیساندن، شوک حرارتی یا ابزارهای دستی عمل میکنند.
1. خندان کردن با آب سرد (روش سنتی)
این روش یکی از سادهترینهاست و به پسته فرصت میدهد تا به تدریج نرم شود.
گامها:
پستههای دهانبسته را بشویید و خشک کنید.
آنها را در آب سرد (هرچه سردتر بهتر، حتی با یخ) به مدت 24 ساعت خیس کنید.
پستهها را از آب خارج کرده و در سبد قرار دهید تا آب اضافی بریزد.
چند ساعت در هوای آزاد یا زیر نور خورشید خشک کنید تا پوسته باز شود.
نکات: از آب تصفیهشده استفاده کنید تا آلودگی ایجاد نشود. این روش برای پستههای تازه مؤثرتر است.
2. خندان کردن با شوک حرارتی (گرم و سرد کردن)
این روش با ایجاد تغییر ناگهانی دما، پوسته را منبسط و باز میکند.
گامها:
پستهها را در آب گرم (نه جوش) به مدت 15-30 دقیقه خیس کنید تا نرم شوند.
بلافاصله آنها را در آب سرد (با یخ) بریزید تا شوک وارد شود.
پستهها را خشک کنید، مثلاً در فر با دمای پایین (90 درجه سانتیگراد) یا زیر آفتاب.
نکات: این روش سریعتر است اما مراقب باشید حرارت بیش از حد به مغز پسته آسیب نزند.
3. خندان کردن با انبر یا ابزار دستی
برای پستههایی با شکاف کوچک مناسب است.
گامها:
پستهها را 6-8 ساعت در آب خیس کنید تا پوسته نرم شود.
با انبر مخصوص (یا پوست پسته دیگر) شکاف ایجاد کنید بدون آسیب به مغز.
پستهها را خشک کنید تا باز شوند.
نکات: از انبر تیز استفاده کنید و فشار ملایم وارد کنید تا پسته خرد نشود.
4. خندان کردن با چکش
گامها:
با چکش مخصوص، ضربه ملایم به پوسته بزنید تا شکاف کوچک ایجاد شود.
پستهها را 5-6 ساعت در آب سرد خیس کنید.
در دمای 90 درجه سانتیگراد خشک کنید.
نکات: این روش نیاز به دقت دارد تا مغز آسیب نبیند.
5. خندان کردن با بخار (بخار دادن)
گامها:
پستهها را در قابلمه آب جوش به مدت 15 دقیقه بخار دهید.
خارج کرده و خشک کنید.