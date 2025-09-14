امروزه غذاهای بین‌المللی و مدرن طرفداران زیادی دارد. برخلاف گذشته که مردم جز غذاهای سنتی مانند انواع خورشت‌ها و پلوها و آبگوشت و آش میل به امتحان سایر غذاها نداشتند. در دنیای امروز با پیدایش اینترنت و گسترش فضای مجازی مردم با انواع غذاهای کشورهای مختلف دنیا آشنا شده‌اند و در برخی از رستوران‌ها نیز سرو می‌شوند. در این میان غذاهای ترکیه‌ای بسیار خوشمزه و مشهور هستند و به دلیل نزدیکی مرزی و فرهنگی با ایران، غذاهای ترکی در میان ایرانیان بیشتر از سایر غذاهای بین المللی طرفدار دارند.

نیمرو ترکی یکی از غذاهای بسیار خوشمزه کشور ترکیه است که در رستوران‌ها به عنوان صبحانه سرو می‌شود. اگر از خوردن نیمروهای تکراری و ساده خسته شده‌اید، پیشنهاد ما به شما این نیمرو ترکی جذاب با سس ماست ویژه است که از خوردن آن شگفت‌زده خواهید شد، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه نیمرو ترکی همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه نیمرو ترکی

تخم مرغ: ۲ عدد

نان تست: ۲ عدد

ماست چکیده: یک دوم پیمانه

پنیر لبنه: یک دوم پیمانه

گشنیز خرد شده: یک چهارم پیمانه

شوید خرد شده: یک چهارم پیمانه

سیر رنده شده: ۱ حبه

مواد لازم برای طعم‌دار کردن روغن

روغن زیتون: ۳ قاشق غذاخوری

کنجد: ۱ قاشق مرباخوری

نمک، پولبیبر و پاپریکا: به میزان لازم

طرز تهیه نیمرو ترکی

برای درست کردن این نیمرو خوشمزه ابتدا ماست چکیده، پنیر لبنه، شوید و گشنیز خرد شده و سیر رنده شده را با هم مخلوط کنید و کنار بگذارید.

در مرحله بعد روغن زیتون را داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا گرم شود. حالا کنجد، نمک، پول بیبر و پاپریکا را داخل روغن بریزید و کمی تفت بدهید تا عطر ادویه بلند شود، سپس حدود دو قاشق از روغن طعم‌دار را بردارید و کنار بگذارید و تخم مرغ‌ها را داخل باقی‌مانده روغن بشکنید و اصلا هم نزنید تا به صورت درسته نیمرو و پخته شود.

حالا ماست طعم‌دار را داخل یک بشقاب بریزید و با قاشق پخش کنید. تخم مرغ‌های نیمرو شده را وسط ماست بگذارید و روغن طعم‌دار شده را روی تخم مرغ و ماست بریزید. در آخر نان تست را سوخاری و برشته کنید و همراه با این نیمرو خوشمزه سرو کنید، نوش جان.

نکات مهم

ـ روغن زیتون به دلیل ارزش غذایی بالایی که دارد، در رژیم غذایی بسیاری از افراد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که قیمت روغن زیتون خالص بالاست، معمولاً در هنگام عرضه در بازار با روغن‌های معمولی مخلوط می‌شود. درنتیجه از کیفیت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین کسانی که به دنبال خرید روغن زیتون هستند، اغلب می‌پرسند که چطور روغن زیتون اصل را تشخیص بدهیم. البته تشخیص خالص بودن روغن زیتون کار چندان ساده‌ای نیست. با این حال کارشناسان برای تشخیص روغن زیتون اصل سه روش را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:

۱- برای انتخاب روغن مرغوب بهتر است که اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی میوه زیتون، سیب یا علف تازه بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است؛ بنابراین اگر بوی فلز احساس کردید، بدانید که روغن نامرغوب یا فاسد است.

۲- روش دوم برای تشخیص روغن زیتون اصل این است که آن را بچشید. اگر ۱ قاشق روغن زیتون را در دهان خود بریزید و در دهان بچرخانید و با استشمام هوا آن را فرو بدهید، باید بعد از چند لحظه در گلوی خود تلخی و تندی شدیدی احساس کنید. به نحوی که گلوی شما بسوزد. در بعضی موارد افراد به دلیل تندی بیش از حد روغن به سرفه می‌افتند. درست پس از ۱ دقیقه مزه تلخی و تندی از بین می‌رود و خوشمزه می‌شود. ضمن اینکه فرد با خوردن این روغن در دهان خود احساس چربی نمی‌کند. با خوردن روغن زیتون اصل در ابتدای زبان احساس شیرینی و در انتهای آن احساس تلخی و سوزش خواهید داشت.

۳- روش بعدی برای تشخیص روغن زیتون اصل رنگ آن است. رنگ روغن زیتون باید زرد مایل به سبز باشد. البته رنگ روغن زیتون معیار مناسبی برای تعیین کیفیت روغن نیست؛ زیرا به‌راحتی می‌توان در آن تقلب کرد.