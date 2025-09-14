جدیدترین کلماتی که در کره شمالی ممنوع شدند

از این میان مشهورترین این کلمات عبارت هستند از: همبرگر ( hamburger) ، کارائوکه(Karaoke) و بستنی( icecream) هستند.

به نقل از سان، راهنمایان تورهای مسافراتی در کره شمالی که به توریست های عموما چینی و روسی خدمات می دهند مجبور هستند تا از استعمال کلمات انگلیسی رایج خودداری کنند.

به تازگی بین ۲۰ تا ۳۰ راهنمای تور در یک برنامه آموزشی دشوار و فشرده که توسط دولت کره شمالی ارایه می شود شرکت کرده اند تا به خوبی از مقررات در زمینه کاربرد لغات باخبر و آگاه شوند.

خبرگزاری دولتی NK‌اعلام کرده است: شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی دستورالعمل دقیقی را در مورد چگونگی رفتار با توریست ها دریافت خواهند کرد و باید همه شعار ها و عبارات موجود در آن دفترچه را حفظ کنند.

هدف از این دوره های آموزشی ایت است که راهنمایان تور حتما از دایره لغوی کشور خودمان یعنی کره شمالی استفاده کنند و به هیچ عنوان از لغات خارجی غربی و نیز کره جنوبی استفاده نکنند.

از نکات جالب این دوره استفاده از عبارت « ماشین های همراهی آواز بر روی صفحه» به جای کارائوکه(Karaoke) است.

شرکت کنندگان تنها در صورت گذارندن این دوره با موفقیت قادر خواهند بود به فعالیت خود در زمینه تورهای مسافرتی ادامه دهند.