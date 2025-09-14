خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدیدترین کلماتی که در کره شمالی ممنوع شدند

جدیدترین کلماتی که در کره شمالی ممنوع شدند
کد خبر : 1685686
لینک کوتاه کپی شد.

کیم جونگ اون رییس جمهور کره شمالی استعمال کلمات جالبی را در کره شمالی ممنوع کرده است. او با این استدلال به این کار دست زده است که این لغات را نمادی از فرهنگ غرب می داند.

از این میان مشهورترین این کلمات عبارت هستند از: همبرگر ( hamburger) ، کارائوکه(Karaoke)  و بستنی( icecream) هستند.

به نقل از سان، راهنمایان تورهای مسافراتی در کره شمالی که به توریست های عموما چینی و روسی خدمات می دهند مجبور هستند تا از استعمال کلمات انگلیسی رایج خودداری کنند. 

به تازگی بین ۲۰ تا ۳۰ راهنمای تور در یک برنامه آموزشی دشوار و فشرده که توسط دولت کره شمالی ارایه می شود شرکت کرده اند تا به خوبی از مقررات در زمینه کاربرد لغات باخبر و آگاه شوند. 

خبرگزاری دولتی NK‌اعلام کرده است: شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی دستورالعمل دقیقی را در مورد چگونگی رفتار با توریست ها دریافت خواهند کرد و باید همه شعار ها و عبارات موجود در آن دفترچه را حفظ کنند. 

هدف از این دوره های آموزشی ایت است که راهنمایان تور حتما از دایره لغوی کشور خودمان یعنی کره شمالی استفاده کنند و به هیچ عنوان از لغات خارجی غربی و نیز کره جنوبی استفاده نکنند. 

از نکات جالب این دوره استفاده از عبارت « ماشین های همراهی آواز بر روی صفحه» به جای کارائوکه(Karaoke) است.

شرکت کنندگان تنها در صورت گذارندن این دوره با موفقیت قادر خواهند بود به فعالیت خود در زمینه تورهای مسافرتی ادامه دهند.

 

منبع عصر ایران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی