افشاگری جدید از ضربات سنگین ایران به اسرائیل

3 ماه از حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران و پاسخ تهران به این تجاوز گذشته اما با این حال هنوز داده‌های بسیاری است که صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند با سانسور آن‌ها، عمق ضرباتی که در این نبرد 12 روزه متحمل شده‌اند را پنهان سازند. با این حال برای درک ضرباتی که رژیم در این نبرد متحمل شد، نیاز به اطلاع از جزئیات نیست. در روز ابتدایی جنگ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی بود تا زمانی که تهدید ایران رفع نشود، به حملات خود ادامه خواهد داد اما پس از چند روز و به ویژه پس از تغییرات در پاسخ موشکی ایران، رژیم از طریق واسطه‌ها، برقراری آتش‌بس با ایران را دنبال می‌کرد. با وجود سانسور شدید، رسانه‌ها اجازه یافتند برخی از داده‌های آشکار را منتشر کنند.

برخی دیگر از داده‌ها ازجمله هدف قرار گرفتن نهاد‌های حساس رژیم از سوی پژوهشگران افشا شد؛ داده‌هایی که بعد‌ها صحت آن‌ها اعلام شد و مشخص گردید رژیم صهیونیستی مانع از انتشار این اخبار شده است. براساس آنالیز تصاویر محل اصابت موشک‌ها که «فرهیختگان» به آن‌ها دسترسی پیدا کرده است و در روز‌های آینده آن را منتشر خواهد کرد، یکی از بانک اهداف ایران در این جنگ، تأسیسات شرکت رافائل رژیم صهیونیستی بوده است. این شرکت یکی از تولیدکنندگان اصلی تجهیزات نظامی در اسرائیل است و مسئول توسعه سامانه‌های دفاعی مانند گنبد آهنین می‌باشد.

این حملات باعث آسیب به چندین ساختمان این شرکت شد. با این حال تا به امروز سانسور شدید باعث شده تا جزئیات دقیقی درباره میزان خسارت‌ها و تلفات انسانی در دسترس نباشد. البته صهیونیست‌ها در سانسور شدید ضرباتی که متحمل شده‌اند، چندین دهه سابقه دارند. به عنوان نمونه در روز‌های ابتدایی جنگ ۱۹۷۳، اسرائیل تلفات سنگین در جبهه سینا و جولان را اعلام نکرد و حتی اعلام کرد نیرو‌ها موفق عمل کرده‌اند. یا در دهه 1990 که صدام با استفاده از موشک‌های اسکاد به اسرائیل حمله کرد، رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده بودند موشک‌ها در «بیابان‌ها» یا «مناطق غیرمسکونی» فرود آمده‌اند.

هدف اصلی این نوع سانسور، کاهش ترس عمومی و جلوگیری از ایجاد وحشت یا کاهش روحیه شهروندان بود. بعد‌ها منابع غربی و اسناد آزادشده نشان دادند برخی موشک‌ها نه بیابان‌ها که مناطق مسکونی را هدف قرار داده و خسارت‌هایی هم وارد کرده بودند. درباره عملیات موشکی ایران نیز که منجر به درخواست آتش‌بس شد، احتمالاً ماه‌ها یا سال‌های بعد بیشتر از امروز خواهیم شنید و روشن‌تر درک خواهیم کرد که چرا رژیم صهیونیستی که حمایت و مشارکت غرب در این جنگ را به همراه داشت، در کمتر از 12 روز برای آتش‌بس لحظه‌شماری می‌کرد. در این گزارش به بررسی اخبار و اطلاعاتی که عمدتاً رسانه‌های صهیونیستی و غربی با وجود سانسور شدید از ضربات موشکی ایران منتشر کرده‌اند، پرداخته شده است.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی با اشاره به حملات ایران، افشا کرد برخی نقاطی که توسط موشک‌های ایرانی هدف گرفته شدند، از سوی رژیم صهیونیستی اعلام نشده‌اند و برخی پژوهشگران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای آن‌ها را افشا کرده‌اند. این روزنامه نوشت از آغاز تا پایان جنگ، ایران در مجموع حدود ۵۳۰ موشک بالستیک را در ۴۲ موج شلیک کرد. «هاآرتص» مستندات مربوط به محل اصابت ۳۳ موشک را بررسی کرده است: ۳۰ فروند از آن‌ها دارای کلاهک‌های انفجاری با صدها کیلوگرم مواد منفجره بودند که به شهرهای تل‌آویو-یافا (۵)، حیفا (۴)، هرتسلیا/رمات هشارون (۴)، رمات‌گان (۳)، بئرالسبع (۳)، پتاح‌تیکوا (۲)، رحووت (۲)، بات یام، حولون، طمره، ریشون لتسیون، نس تسیونا، بنی براک و زبدئیل اصابت کردند. سه موشک دیگر مجهز به کلاهک‌های خوشه‌ای بودند که هر کدام تعداد زیادی بمب کوچک با سرهای انفجاری تا ۷ کیلوگرم را رها کردند. یکی از این خوشه‌ها در بئرالسبع، دیگری در ریشون لتسیون و سومی در چندین شهرک از جمله حولون، آزور، سبیون، بات یام و اور یهودا پراکنده شد.

دو پژوهشگر آمریکایی، «کوری شار» و «جایمن فان دن هوک» که در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای مناطق جنگی تخصص دارند، ۱۰ محل اصابت دیگر را که پیش‌تر اعلام نشده بود شناسایی کردند. یک منبع نظامی به «هاآرتص» تأیید کرده که موشک ایرانی واقعاً به محل تعیین‌شده توسط این دو پژوهشگر اصابت کرده است.

۸ برابر تولید سالانه، تاد شلیک شد

در هشت موج، ایران حدود ۲۲۵ موشک بالستیک شلیک کرد. اگر نسبت موشک‌های رهگیر ثبت‌شده را به کل موشک‌های اعلام‌شده ارتش تعمیم دهیم، اسرائیل و آمریکا درمجموع طی ۱۲ روز جنگ حدود ۱۹۵ موشک رهگیر شلیک کرده‌اند: حدود ۸۰ فروند «پیکان ۳»، ۲۲ فروند «پیکان ۲» و ۹۳ فروند «تاد». البته این برآورد تقریبی است و ترکیب پرتاب‌ها ممکن است در موج‌های ثبت‌نشده متفاوت باشد. همچنین احتمال دارد باتری‌های رهگیر در مناطقی فعال بوده باشند که تحت پوشش تصویربرداری قرار نداشتند. علاوه بر این، ناوهای آمریکایی «ایجیس» هم در رهگیری مشارکت داشتند که در تصاویر آن‌ها ثبت نشده‌اند.

طبق داده‌های بودجه‌ای آژانس دفاع موشکی آمریکا، در سال ۲۰۲۵ فقط ۱۲ موشک «تاد» تولید شد. یعنی آمریکا طی ۱۲ روز جنگ ۸ برابر تولید سالانه خود شلیک کرده است. برای سال ۲۰۲۶ تولید ۳۲ فروند از این موشک برنامه‌ریزی شده که نشان می‌دهد پر کردن دوباره انبارها زمان زیادی خواهد برد. با هزینه ۱۳ میلیون دلار برای هر فروند، آمریکا تنها در جنگ با ایران ۱.۲۵ میلیارد دلار موشک رهگیر شلیک کرده است.

طبق گزارش‌های پیشین، هزینه موشک‌های «پیکان ۲» و «پیکان ۳» بین ۲ تا ۳ میلیون دلار برآورد می‌شود. بنابراین اسرائیل در طول جنگ حدود ۲۵۰ میلیون دلار موشک رهگیر شلیک کرده است (فارغ از حجم عظیم موشک‌های «گنبد آهنین» و «فلاخن داوود» که برای رهگیری باقی‌مانده موشک‌های ایرانی شلیک شدند).

خسارت حداقل ۳ میلیارد دلاری تخریب

ده‌ها محل اصابت در سراسر کشور تخریب گسترده‌ای به بار آوردند که وزارت دفاع هزینه آن را ۱۰ میلیارد شِکِل (۳ میلیارد دلار) برآورد کرده است. طبق پیگیری «هاآرتص» بر پایه گزارش‌های شهرداری‌ها، حدود ۱۱۳ ساختمان به‌شدت آسیب دیدند؛ برخی باید تخریب شوند و برخی دیگر بازسازی خواهند شد، اما روند بازسازی زمان‌بر است. صدها ساختمان دیگر آسیب متوسط یا خفیف دیدند. کلاهک‌های سنگین با صدها کیلوگرم مواد منفجره موج‌های انفجاری تا شعاع ۶۰۰ متری ایجاد کردند که باعث شکست شیشه‌ها، سقوط دیوارهای داخلی و حتی ترک در دیوارهای باربر شد.

در پنج محل اصابت در تل‌آویو، ۴۷۸ ساختمان آسیب دیدند که ۲۰ مورد آن‌ها خسارت شدید داشت. صدها نفر مجروح شدند، اما کسی کشته نشد. در چهار اصابت در حیفا، ۶۴ ساختمان آسیب دید. در یکی از این اصابت‌ها به پالایشگاه نفت، سه نفر کشته شدند. در بئرالسبع، که سه بار هدف مستقیم قرار گرفت، ۹ ساختمان به‌شدت آسیب دید و پنج ساختمان با ۱۶۶ واحد مسکونی غیرقابل سکونت شدند. در یکی از اصابت‌ها در صبح روز آتش‌بس، چهار نفر کشته شدند. در دو اصابت در پتاح‌تیکوا چهار ساختمان آسیب دیدند (دو مورد به‌شدت) و چهار نفر کشته شدند.

در سه اصابت مستقیم در رمات‌گان (از شهرهای مهم و پرجمعیت در سرزمین‌های اشغالی)، ۲۵۷ ساختمان آسیب دیدند، ۱۰ مورد به‌شدت؛ یک نفر کشته شد. در رحووت، ۱۲۴ ساختمان آسیب دیدند که ۲۰ مورد خسارت سنگین داشتند، در نتیجه دو اصابت؛ مؤسسه وایزمن نیز به‌شدت آسیب دید. در بات یام، یک موشک به ۲۲ ساختمان به‌شدت آسیب زد. ۹ نفر در همان ساختمان کشته شدند. در طمره، یک موشک ۷۰ ساختمان را تخریب و چهار نفر را کشت. در ریشون لتسیون، دو نفر کشته شدند و ۲۰۰ ساختمان آسیب دیدند، ۱۰ مورد آسیب به‌شدت بالا بود. در بنی براک، یک نفر کشته شد و ۸ ساختمان به‌شدت آسیب دیدند.

ضربه به پایگاه نظامی و اداری رژیم

کریا، پایگاه مرکزی نظامی و اداری رژیم صهیونیستی است؛ چیزی شبیه به ترکیب «پنتاگون به اضافه دفتر نخست‌وزیری» در یک مجموعه. در کریا ستاد کل ارتش اسرائیل، وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، دفتر و دبیرخانه نخست‌وزیر (نتانیاهو هم جلسات اضطراری امنیتی‌اش را آنجا برگزار می‌کند) و مراکز فرماندهی و هماهنگی جنگی قرار دارند. حداقل یکی از موشک‌های ایرانی به این پایگاه برخورد کرده است. بر اساس گزارش وب‌سایت «والا»، دفتر و دبیرخانه نخست‌وزیر نتانیاهو در پایگاه «کریا» در تل‌آویو، به دلیل اصابت موشکی به این مرکز، برای مدتی حدود چهار ماه غیرقابل استفاده خواهد بود. این مدت برای انجام عملیات بازسازی کامل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین ساختمان محل دفتر نخست‌وزیر به‌طور کامل از ساکنان آن تخلیه شده است.

روحیه‌ها شکسته است

«یدیعوت آحارونوت» یکی از بزرگ‌ترین و پرتیراژترین روزنامه‌های رژیم صهیونیستی در گزارشی از تبعات پاسخ موشکی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی نوشته است. این روزنامه یک ماه پس از جنگ در گزارشی نوشت که پس از یک ماه از اصابت موشک مرگبار، ساکنان «بات یام» برای ساختن زندگی تازه تلاش می‌کنند اما «روحیه‌ها شکسته است». یک موشک ایرانی حدود دو هزار نفر از ساکنان بات یام را بی‌خانمان کرد و انتظار می‌رود ۲۷ ساختمان تخریب شوند. در میان ساکنان برج به‌شدت آسیب‌دیده، برخی هنوز غرامت وسایل آپارتمان‌های خود را دریافت نکرده‌اند، برخی دیگر خودروهای از بین‌رفته‌شان جایگزین ندارد و همه از آسیب‌های روانی رنج می‌برند. علاوه بر این، از اول اوت، آن‌ها مجبور خواهند شد برای خودشان مسکن جایگزین پیدا کنند: «مردم همه زندگی‌شان را از دست داده‌اند و روند پرداخت خسارت مالیات املاک بسیار طولانی است.»

پایان مؤسسۀ وایزمن

مؤسسه وایزمن ظاهراً یک مرکز پژوهشی‌علمی غیرنظامی است، اما این مؤسسه پشتوانه علمی مهمی برای ارتش و صنایع دفاعی اسرائیل به حساب می‌آید. روزنامه صهیونیستی «معاریو» در گزارشی ابعاد واقعی خسارت حمله ایران به این مؤسسه را تشریح کرده است:

بر اساس داده‌های ارائه‌شده به نمایندگان کنست، حدود ۱۱۲ ساختمان در مجموعه مؤسسه آسیب دیدند که ۶۵ ساختمان تحقیقاتی و یک ساختمان خدمات علمی را دربر می‌گیرد. پنج ساختمان به‌شدت آسیب دیدند و یکی از آن‌ها به‌طور کامل فرو ریخت. زیرساخت‌های حیاتی بسته شد و ۵۲ آزمایشگاه تحقیقاتی و شش آزمایشگاه خدماتی دیگر در بخش زیربنای تحقیقات زیست‌شناسی از کار افتادند. آن‌گونه که رئیس مؤسسه وایزمن گفته، در این حمله «برخی آزمایشگاه‌ها به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.» یک مقام دانشگاهی گفت: هزینه ساخت یک ساختمان آزمایشگاهی خالی به ۵۰ میلیون دلار می‌رسد و با تجهیزات پیشرفته تا ۱۰۰ میلیون دلار.

درمجموع گفته می‌شود خسارت ناشی از اصابت موشک به این مؤسسه حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده است:

- سه ساختمان پژوهشی به‌شدت آسیب دیدند و چندین ساختمان دیگر نیز به‌طور جزئی تخریب شدند.

- این برآورد تنها شامل خسارت‌های زیرساختی است و از دست رفتن تحقیقات علمی، نمونه‌ها و مواد نادر را دربر نمی‌گیرد.

شَرئیل فلیشمان از دانشکده بیوشیمی وایزمن گفت: «خسارت برخی آزمایشگاه‌ها فاجعه‌بار بوده است. در آزمایشگاه‌های علوم زیستی، دانش و ظرفیت‌های انباشته در دستگاه‌ها و فریزرها ذخیره می‌شود. این مواد منحصر به‌فردند و حاصل سال‌ها تحقیق‌اند. ما در تلاشیم هرچه می‌توانیم نجات دهیم و جایگزین پیدا کنیم.»

پروفسور آلون حِن گفت: «دو موشک بالستیک شب ۱۵ ماه به مؤسسه اصابت کرد، یکی به ساختمان تحقیقات سرطان که ۲۲ آزمایشگاه داشت و ۲۰ ساعت آتش‌سوزی در پی داشت؛ دیگری به ساختمان شیمی مواد پیشرفته به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار که تازه در آستانه افتتاح بود. ۵۲ آزمایشگاه کاملاً نابود شدند و ۶ آزمایشگاه پشتیبان نیز از کار افتادند.»

ارزیابی خسارت به روایت کانال ۱۲

خسارت ناشی از موشک‌های ایرانی حدود ۱.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این یک برآورد اولیه است و ممکن است رقم بالاتر برود. ۳۲ هزار و ۹۷۵ ساختمان آسیب دیده‌اند. ده‌ها ساختمان از اساس باید تخریب و بازسازی شوند؛ به این معنا که سال‌ها انتظار برای برنامه‌ریزی و ساخت لازم خواهد بود. ۲۱۸ مدرسه آسیب دیده‌اند. فقط در تل‌آویو، ۲۶ هزار و ۸۴ مورد خسارت ثبت شده است.

تشکیل ۴۱ هزار پروندۀ خسارت

به گفته اداره مالیات، از آغاز جنگ با ایران، ۴۱ هزار و ۶۵۱ پرونده خسارت به مراکز صندوق جبران خسارت ارائه شده است: ۳۲ هزار و ۹۷۵ پرونده مربوط به خسارت ساختمان‌ها، ۴ هزار و ۱۱۹ پرونده مربوط به خسارت خودروها و ۴ هزار و ۴۵۶ پرونده مربوط به خسارت اموال و تجهیزات.برآورد می‌شود هنوز هزاران ساختمان آسیب‌دیده وجود داشته باشند که بابت آن‌ها هیچ پرونده‌ای ارائه نشده است.

هدف‌گیری پنج پایگاه نظامی اسرائیل

روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی با عنوان «ایران پنج پایگاه نظامی اسرائیلی را در جنگ ۱۲روزه هدف قرار داد.» نوشت به نظر می‌رسد موشک‌های ایرانی به‌طور مستقیم پنج تأسیسات نظامی اسرائیل را در طول جنگ اخیر ۱۲ روزه هدف قرار داده‌اند، بر اساس داده‌های راداری که روزنامه The Telegraph به آن دست یافته است. این حملات از سوی مقامات اسرائیل اعلام نشده و به دلیل قوانین سخت‌گیرانه سانسور نظامی در داخل اسرائیل، امکان گزارش‌دهی درباره آن‌ها وجود ندارد.

داده‌ها نشان می‌دهند که شش موشک ایرانی پنج پایگاه نظامی را هدف قرار دادند که قبلاً گزارش نشده بودند و در شمال، جنوب و مرکز اسرائیل واقع شده‌اند، شامل یک پایگاه هوایی اصلی، یک مرکز اطلاعاتی و یک پایگاه لجستیکی.

وقتی The Telegraph با ارتش اسرائیل تماس گرفت، ارتش اعلام کرد که درباره نرخ رهگیری موشک‌ها یا خسارات وارده به پایگاه‌ها اظهار نظر نخواهد کرد. سخنگوی ارتش گفت: «آنچه می‌توانیم بگوییم این است که تمام واحدهای مربوطه در طول عملیات آمادگی عملیاتی خود را حفظ کردند.»

این حملات نظامی به پایگاه‌ها به ۳۶ حمله شناخته‌شده دیگر اضافه می‌شود که سیستم‌های دفاع هوایی اسرائیل را شکسته و خسارات زیادی به زیرساخت‌های مسکونی و صنعتی وارد کرده‌اند.

در اسرائیل، کشوری کوچک با جمعیت ۹.۷ میلیون نفر، نفوذ موشک‌ها به دفاع هوایی شوکی برای مقامات ایجاد کرد و آن‌ها مجبور شدند هشدار دهند که سیستم «کاملاً مصون نیست.»

15 هزار اسرائیلی که بی‌خانمان شدند، به هتل‌ها منتقل شدند و این موضوع آزادانه در رسانه‌ها منتشر شد. با این حال، شک و تردیدهایی در داخل اسرائیل وجود دارد که اهداف نظامی نیز هدف قرار گرفته‌اند. خبرنگار شناخته‌شده ریفیو دروکر از کانال ۱۳ اسرائیل گفت: «در پایگاه‌های ارتش اسرائیل و سایت‌های استراتژیک، آسیب‌های زیادی [از موشک‌های ایرانی] رخ داده که هنوز گزارش نشده‌اند. این باعث شد مردم تصور نادرستی از دقت ایرانی‌ها و حجم خسارات ایجادشده داشته باشند.»

تخریب پالایشگاه «بازان» و اقدامات فوری بازسازی

Israel Defense نوشت که پالایشگاه نفت «بازان» (یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های نفت اسرائیل که دوسوم نیاز سوخت رژیم را تأمین می‌کند) در حملات ایران آسیب دیده است. این پالایشگاه تحت دستور اضطراری موقت بازسازی سریع قرار گرفته است. این دستور که به صورت پیش‌نویس منتشر شده است، امکان ترمیم و جایگزینی تجهیزات و تأسیسات آسیب‌دیده بدون نیاز به مجوز ساخت معمولی را فراهم می‌کند و محدودیت‌های محیط‌زیستی سختگیرانه‌ای دارد. مدت اعتبار پیش‌نویس ۳۶ ماه تعیین شده است.

ادامه آشکار شدن میزان خسارات

براساس گزارش‌های خبری منتشرشده پس از توقف جنگ بین اسرائیل و ایران، تصویری از خسارات وارده به ساختمان‌های مسکونی و مراکز اقتصادی به‌دلیل اصابت موشک‌های ایرانی به دست آمده است. البته این تصویر هنوز کامل نیست، زیرا کنترل نظامی همچنان مانع از افشای اطلاعات درباره مکان‌های دیگر آسیب‌دیده می‌شود.

در این زمینه، روزنامه‌نگار رفیف دروکر در شبکه «کانال ۱۳» گفت که بسیاری از خسارات به سایت‌های استراتژیک وارد شده که تا امروز درباره آن‌ها صحبت نشده است و هر بیننده‌ای در خانه می‌تواند دلیل آن را درک کند. وی افزود که مکان‌های دیگری هم وجود دارند که هنوز از آن‌ها اطلاعی نداریم.

روزنامه هاآرتص در گزارشی که توسط سه تن از خبرنگاران آن تهیه شد، توضیح داد که «همه مردم، اثر موج‌های شوک و خسارات ناشی از موشک‌های سنگین ایرانی را در تمام مناطقی که اصابت کردند، احساس کردند.» این روزنامه ادامه داد: «خسارت‌ها در مساحت‌های صدها متر گسترش یافته و صدها تا هزاران واحد مسکونی آسیب دیده‌اند؛ برخی به‌شدت آسیب دیده‌اند، با فرو ریختن دیوارها و سازه‌های گچی و برخی دیگر آسیب جزئی دیده‌اند. نکته مشترک بین ساکنان این است که کسانی که بدشانس بوده‌اند و در مکان اصابت موشک زندگی می‌کردند، نمی‌توانند به خانه‌هایشان بازگردند و موج‌های شوک را ماه‌ها و سال‌ها تجربه خواهند کرد.»

عملیات اسرائیل ۱۶ میلیارد دلار هزینه داشت

شلومو معوز، تحلیلگر اقتصادی، در روزنامه معاریو نوشت که عملیات نظامی اسرائیل ۱۶ میلیارد دلار هزینه داشت؛ جنگ ۱۲روزه، به تولید ناخالص داخلی اسرائیل حدود ۱۶ میلیارد دلار آسیب زد. در آن ۱۲ روز دشوار همراه با آژیرها، موشک‌ها، ویرانی محله‌ها، کشته‌ها و زخمی‌ها زندگی عادی تقریباً ناممکن بود. امکان تحقیق، نتیجه‌گیری، برنامه‌ریزی و تمرکز بر کارها بسیار دشوار شده بود. انتقال کالا در داخل یا به خارج کشور، تخلیه بار، تجارت، تفریح، رستوران‌رفتن، خرید حتی اقلام ضروری، پروژه‌های ساختمانی، راه‌سازی، آموزش و تحصیل، کشاورزی و سفرهای خارجی همگی به شدت مختل شدند. حتی اگر فرض کنیم نیمی از این خسارت با فعالیت‌های اقتصادی تقویتی در آینده جبران شود، باز هم حدود ۸ میلیارد دلار زیان باقی می‌ماند – معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی -رقمی بزرگ که مستلزم افزایش فعالیت اقتصادی در فصل سوم و چهارم سال است.

پایان جنگ با ایران و صورتحسابی برای مردم

وب‌سایت کانال ۱۲ اسرائیل نوشت عملیات اسرائیل پس از ۱۲ روز با آتش‌بس پایان یافت، اما خسارت‌های بی‌سابقه‌ای بر جبهه داخلی اسرائیل بر جای گذاشت. شای اهرونوویچ، مدیر اداره مالیات، گفت: «صندوق جبران خسارت با چالش‌هایی روبه‌روست که تاکنون ندیده بودیم. چنین حجم خسارتی تجربه نشده بود.» آمیر دهان، مقام ارشد اداره مالیات، افزود: «این ارقام در خسارت‌های مستقیم بی‌سابقه‌اند.»

صبح امروز، پیش از حمله موشکی مرگبار در بئرالسبع که ۴ کشته داشت، اداره مالیات خسارت ناشی از حملات موشکی ایران را ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد (فقط خسارت مستقیم). به این مبلغ، کمک‌های نقدی به شرکت‌ها و هزینه‌های حقوق و بیمه افزوده می‌شود. پرسش بزرگ این است: تخلیه و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده چقدر هزینه خواهد داشت؟

افزایش درخواست‌ها برای حمایت روانی

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از «شیری دانیالس»، مدیر حرفه‌ای ملی سازمان «عران» (کمک‌های اولیه روانی)، اعلام کرد تعداد تماس‌های تلفنی و اینترنتی ۱۶۴ درصد بیشتر از روزهای قبل از آغاز درگیری شده است. در شب جمعه (اولین شب عملیات)، ۱,۵۳۲ تماس دریافت شد، در حالی که در روزهای عادی ۷۰۰ تا ۸۰۰ تماس ثبت می‌شود. از آغاز جنگ با ایران، بیش از ۴,۰۰۰ تماس دریافت شده است. بیش از ۱۸۰ داوطلب «عران» از آمریکا، استرالیا و اسرائیل مشغول فعالیت هستند.

خسارت‌های مستقیم

داده‌های اداره مالیات نشان می‌دهد میزان خسارت در جنگ با ایران چند برابر جنگ از ۷ اکتبر تاکنون بوده است.

آمیر دهان به کمیسیون مالی گفت: «از آغاز جنگ در ۷ اکتبر تا کنون ۷۵۰ میلیون دلار پرداخت کردیم. اما از آغاز درگیری مستقیم با ایران طی دو هفته گذشته، به حدود ۱.۴ میلیارد دلار رسیدیم.» یعنی در کمتر از دو هفته، موشک‌های ایران دو برابر خسارت 20 ماه قبل وارد کردند.

از ۷ اکتبر تا پیش از جنگ با ایران، حدود ۷۵ هزار درخواست جبران خسارت ثبت شد. اما از آغاز درگیری با ایران، ۴۰ هزار درخواست جدید ارائه شده است. این یعنی افزایش شدید میانگین خسارت هر پرونده.

دهان گفت: «۲۵ ساختمان باید تخریب شوند.» در حالی که از ۷ اکتبر تا قبل از این جنگ، فقط یک ساختمان نیازمند تخریب بود. تا صبح امروز، بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده‌اند.

یک کارشناس حقوقی توضیح داد: «هزینه ساخت هر مترمربع در تل‌آویو بسیار بالاتر خواهد بود. علاوه بر آن، هزینه تخریب، نظارت و اجاره‌ای که دولت باید سال‌ها به ساکنان بپردازد نیز افزوده می‌شود.» او افزود: «بازسازی یک پروژه متوسط دست‌کم ۳۳ تا ۴۵ ماه طول می‌کشد. طی این مدت دولت باید اجاره ساکنان را بپردازد، در حالی که آن‌ها همچنان قسط وام مسکن خود را پرداخت می‌کنند.» انجمن پیمانکاران خواستار واردات ده‌ها هزار کارگر خارجی برای بازسازی شده است.

شرکت CofaceBdi برآورد کرده در ۱۰ روز نخست جنگ، اقتصاد اسرائیل ۵.۴ میلیارد دلار از دست داده است. بیشترین آسیب به بخش‌های ساخت‌وساز، رستوران‌ها، گردشگری و سرگرمی وارد شده است. طبق CofaceBdi، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در روز برای تسلیحات، سامانه‌های پدافندی و پروازها هزینه می‌شود. هم‌زمان، اختلاف شدیدی بین وزارت دارایی و وزارت دفاع بر سر بودجه وجود دارد.

تصویر جزئی از میزان خسارت‌ها در برخی مناطق

تل‌آویو: حدود ۴۸۰ ساختمان آسیب‌دیده، ۲۰ ساختمان شدیداً آسیب‌دیده، در پنج نقطه سقوط موشک

رمات‌گان: ۲۳۷ ساختمان در سه مکان، ۱۰ ساختمان شدیداً آسیب‌دیده

بات یام: ۷۸ ساختمان، ۲۲ مورد برای تخریب کامل

ریشون لتسیون: ۲۰۰ ساختمان، ۱۰ مورد خسارت شدید

رحووت: حدود ۱۳۵ ساختمان، ۲۰ مورد خسارت شدید

طمره: ۵ شدید، ۷۰ مورد خسارت متوسط یا جزئی

حولون: ۵ شدید، ۷۰ مورد خسارت متوسط یا جزئی

حیفا: ۴ شدید، ۶۰ مورد خسارت متوسط یا جزئی

منبع فرهيختگان

انتهای پیام/