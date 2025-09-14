جزئیات جدید از تداوم پرداخت کالابرگ تا پایان سال
مشاور رئیس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی، تاکید کرد: پرداخت کالابرگ به هفت دهک جامعه با کمک وزارت رفاه و وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و دولت در تلاش است تا این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند.
معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت، بیان کرد: موضوع معیشت مردم یکی از دغدغههای مهم دولت چهاردهم است؛ به خصوص تامین کالاهای اساسی که به شکل مستقیم با سلامت و معیشت مردم در ارتباط است.
دولت کالابرگ را برای هفت دهک جامعه طراحی کرد. با یارانهای که دولت در نظر گرفته است، ان شاءالله این روند تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه اظهار کرد: پرداخت کالابرگ به هفت دهک از جامعه با کمک وزارت رفاه و وزارت کشاورزی در حال انجام است. هدف دولت این است که از طریق فروشگاههای زنجیرهای، کالا به شکل مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
دولت چهاردم سعی کرده است از سامانهها برای شناسایی افراد استفاده کرده و به نوعی استفاده مردم از کالابرگها در حال رصد است. خوشبختانه با رصدهایی که انجام شد، دیدیم که مردم دقیقا از کالابرگها برای تامین کالاهای اساسی استفاده میکنند. مردم از کالابرگها برای تامین برنج، روغن و گوشت استفاده میکنند.
نباید حوزه نظارت بر بازار را دست کم گرفت
این عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر ما باید نظارتهای خود را دقیقتر کنیم. هدف خیلی متعالی است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مردم حتما در حوزه اقتصادی باید تحت پوشش حمایت دولت قرار بگیرند.
از طرف دیگر نباید حوزه نظارتی را دست کم گرفت تا خدایی نکرده بحث حمایتها به انحراف کشیده نشود. از مردم عزیز نیز تشکر میکنیم که همراه دولت هستند. ان شاءالله بتوانیم این کار را ادامه دهیم. موافقت مجلس نیز برای ادامه روند پرداخت کالابرگها گرفته شده است.
همراهی مردم هزینههای دولت را به حداقل میرساند
وی در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر اجماع شکل گرفته در کشور، سبب میشود تا رابطه بین دولت و مردم یک رابطه مستقیم باشد. همراهی مردم در عبور از بحرانها خیلی به دولت کمک میکند.
اگر خدای نکرده تنش، شکاف و اصطکاک در جامعه وجود داشته باشد، خواه ناخواه هم برای دولت هزینه بر است و هم مردم دچار چالش و بحران میشوند. این همراهی مردم هزینه را برای دولت به حداقل رسانده که میتوان این منابع را با برنامه ریزی برای ارتقای رفاه و معیشت مردم صرف کرد.