آیفون ۱۷ در چین رکورد پیش‌ فروش اپل را شکست

آیفون ۱۷ در چین رکورد پیش‌ فروش اپل را شکست
پیش‌فروش آیفون ۱۷ در چین تنها چند دقیقه پس از آغاز، تمام رکوردهای قبلی اپل را شکست و نشان داد که تقاضا برای پرچمدار جدید این شرکت همچنان بسیار بالاست.

پیش‌فروش سری آیفون ۱۷ از ساعت ۸ شب جمعه (به وقت محلی) در چین آغاز شد و تنها در همان دقیقه اول، فروش این گوشی در پلتفرم JD.com، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های اینترنتی کشور، از کل پیش‌فروش روز نخست آیفون ۱۶ فراتر رفت. محبوب‌ترین مدل در میان کاربران، نسخه استاندارد آیفون ۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی بوده است.

با وجود استقبال گسترده، کاربران در همان ساعات اولیه با مشکل دسترسی به صفحه خرید در سایت اپل روبه‌رو شدند. برخی مشتریان اعلام کردند که تکمیل فرآیند پرداخت تا پنج دقیقه طول کشیده و تمامی ظرفیت تحویل حضوری آیفون ۱۷ پرو مکس در فروشگاه‌های اپل شانگهای تنها در ۲۰ دقیقه پر شده است.

همچنین بر اساس اعلام وب‌سایت اپل، خریداران در شهر گوانگژو باید تا ۱۵ اکتبر منتظر تحویل سفارش خود بمانند. این استقبال بی‌سابقه در حالی است که عرضه آیفون Air، نازک‌ترین مدل اپل تاکنون، به دلیل بررسی‌های قانونی مرتبط با استفاده از سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) در چین به تعویق افتاده است.

تحلیلگران معتقدند این سطح از تقاضا نشان‌دهنده وفاداری بالای کاربران چینی به برند اپل است؛ حتی با وجود رقابت فزاینده شرکت‌هایی مانند هواوی در بازار گوشی‌های پرچمدار. به گفته موسسه TrendForce، انتظار می‌رود مجموع فروش جهانی آیفون ۱۷ حدود ۳.۵ درصد بیشتر از سری قبلی باشد و همچنان مدل‌های پرو، موتور اصلی فروش اپل باقی بمانند.

