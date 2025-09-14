رقابت برای فتح دوباره ماه: چه میشود اگر چین زودتر فضانوردانش را فرود بیاورد؟
رقابت فضایی برای فرود دوباره انسان روی ماه شدت گرفته است. ایالات متحده با پروژه آرتمیس و هدفگذاری ۲۰۲۷، و چین با برنامه فرود سرنشیندار پیش از ۲۰۳۰، در حال توسعه فناوریهای کلیدی هستند. اما کارشناسان هشدار میدهند تأخیر در پروژه استارشیپ اسپیساکس آمریکا را در خطر عقب افتادن از چین قرار داده است.
اگر چین زودتر به ماه برسد، پیامدهای عمیق سیاسی و اقتصادی برای جهان خواهد داشت. این موضوع نه تنها به پکن برتری بینالمللی میدهد، بلکه نظم جهانی را در اقتصاد، نوآوری و امنیت ملی تغییر میدهد و آینده قوانین فضا، دسترسی به منابع حیاتی مانند یخآب و تشکیل مشارکتهای بینالمللی را تعیین میکند.