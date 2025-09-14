مرگ مشابه پدر و پسر خواننده؛ امید جهان مانند پدرش درگذشت/ آیا ژنتیک قاتل خاموش است؟
امید جهان، خواننده بوشهری، شب گذشته ساعاتی پس از اجرا دچار عارضه قلبی شد و پس از چند مرحله احیا و انتقال به بخش مراقبتهای های ویژه، درگذشت.
«امید جهان» خواننده ۴۴ ساله در حین اجرای کنسرت در شهر بم بعد از حمله قلبی، بر اثر ایست قلبی راهی بیمارستان شد و امروز دار فانی را وداع گفت.
پدر این خواننده، «محمود جهان»، از چهرههای محبوب موسیقی بندری نیز چند سال پیش بر اثر سکته قلبی درگذشت. این شباهت تلخ در علت مرگ پدر و پسر، پرسشی مهم را مطرح میکند: آیا بیماریهای قلبی میتوانند ارثی باشند؟
وراثت و بیماریهای قلبی؛ پیوندی علمی
بر اساس گزارشهای پزشکی، مشکلات قلبی میتوانند زمینه ژنتیکی داشته باشند. همانطور که برخی از انواع بیماریهای قلبی مانند کاردیومیوپاتی، آریتمیها و سندرمهای کانال یونی قلبی، مستقیماً از طریق ژنهای معیوب از والدین به فرزندان منتقل میشوند.
سازمان قلب بریتانیا نیز تأکید میکند که شرایطی مانند کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک، سندرم بروگادا و کلسترول خانوادگی بالا (FH) از جمله بیماریهای قلبی ارثی هستند که میتوانند در هر سنی بروز کنند و در صورت عدم تشخیص، خطر مرگ ناگهانی را افزایش دهند.
مطالعات نشان میدهند افرادی که سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند، تا سه برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماریهای قلبی زودرس هستند، بهویژه قبل از ۵۰ سالگی. این خطر در خانوادههایی که چندین مورد مرگ قلبی زودرس داشتهاند، بیشتر است.
پزشکان توصیه میکنند افرادی که سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارند، باید تحت غربالگریهای منظم قرار گیرند. آزمایشهایی مانند الکتروکاردیوگرام، اکوکاردیوگرافی و بررسی ژنتیکی میتوانند در تشخیص زودهنگام مؤثر باشند. همچنین، سبک زندگی سالم شامل تغذیه مناسب، ورزش منظم و کنترل استرس نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا دارد.